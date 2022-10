Perché i Mondiali in Qatar si giocano a novembre?

Per la prima volta nella storia della competizione mondiale, le gare non verranno disputate in estate ma bensì alle porte dell'inverno: i motivi.

L'Argentina ha vinto la Copa America. Ad avere la meglio nell'ultimo Mondiale è stata la Francia. Queste squadre, insieme alle solite Brasile e Spagna, oltre alle nuove grandi Belgio e Inghilterra, saranno le favorite per i Mondiali 2022. I primi non estivi.

Come noto, infatti, il torneo sportivo più importante al mondo si disputerà in Qatar a fine anno e non in estate, in attesa di tornare al passato con la competizione nordamericana del 2026. A Doha e dintorni, dunque, tutti in campo tra novembre e dicembre: alle porte dell'inverno.

Un torneo in cui l'Italia non sarà presente: la Nazionale azzurra è stata infatti eliminata nei playoff contro la Macedonia del Nord.

MONDIALI IN AUTUNNO, I MOTIVI

Spesso si parla di Mondiali 2022 che verranno disputati d'inverno, ma in realtà questi saranno prettamente autunnali, considerando il via il 21 novembre e la chiusura il 18, una settimana prima di Natale. Per alcuni qualcosa di suggestivo, per altri una modifica tropo strana della 'normalità della competizione.

La motivazione della disputa a novembre 2022 è semplice: tra mille polemiche il Qatar è riuscito ad organizzare i Mondiali, ma essendo un paese del Vicino Oriente, non potrebbe assolutamente far giocare gli atleti, nè portare i tifosi sugli spali, a temperature proibitive.

A giugno, infatti, Doha, Lusail e le altre città qatariote toccano i 39 gradi di media, i 40 a luglio (con picchi di 43 e persino 50): impossibile giocare. La calura estiva in Qatar ha portato lo stato a dipingere le strisce delle strade di blu, eliminando il nero nell'asfalto, ma anche ad un condizionamento esterno per permettere alle persone di stare all'aperto.

Quanti gradi ci saranno in Qatar a novembre e dicembre 2022? Tra i 26 e i 32, considerando la media degli ultimi anni. In questo modo potrà essere disputata la Coppa del Mondo a fine autunno: considerandole temperature estive, la FIFA non ha avuto scelta che organizzare una competizione a fine anno per la prima volta nella storia del torneo.

Prettamente per contrapporli ai Mondiali che si sono sempre disputati nell'ultimo secolo, di fatto tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. In realtà la finale si giocherà prima che cominci l'inverno, portando ad una Coppa del Mondo di fatto completamente autunnale.