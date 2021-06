Perché il Milan gioca in maglia rossonera?

Il Milan è la squadra rossonera più importante al mondo: il suo fondatore decise per tali colori con un chiarissimo obiettivo.

Ogni squadra ha una storia particolare riguardo i colori scelti per essere rappresentata. C'è chi ha optato per quelli della propria terra e chi ha avuto un aiuto da Nottingham per creare la propria storia. Nel caso del Milan, si pensò sin da subito a mettere in difficoltà gli avversari.

Tra le squadre più vincenti nella storia del calcio e non solo in quello italiano ed europeo, il Milan nasce a fine '800, precisamente nel 1899, prima di divenire club da temere in Italia, in Europa e nel mondo. Proprio quello che il suo fondatore, Herbert Kilipin, desiderava.

MILAN ROSSO E NERO, PERCHÉ?

Per più di un secolo il Milan ha indossato la casacca rossonera, senza avere dei colori precedenti o modificati a metà della sua era. Il motivo di tale scelta? Kilpin usò il rosso per rappresentare il fuoco dei Diavoli che giocavano per la squadra, e il nero per la paura degli avversari nell'affrontare gli stessi.

La maglia venne così creata a strisce rosso e nere, portando tale unione di colori ad essere simbolica proprio per il Milan: in giro per il mondo, seppur esistente a tutti i livelli, non esiste un'altra squadra così tanto riconoscibile utilizzando tale colorazione

“Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!”.

Firmato, Kilpin. Verso la storia del Milan.