Perchè l'Inter gioca in maglia nerazzurra?

Per più di un secolo l'Inter ha indossato la casacca nerazzurra ed ora è ampiamente riconoscibile con tale colorazione.

Le squadre più vincenti d'Italia e simbolo della Serie A nel mondo, hanno due colori a distinguerle. Due strisce che si ripetono: il Milan conta su quelle rosso e nere, la Juventus sulle bianco e nere, mentre l'Inter fa rima con le nere e azzurre. Beneamata, Biscione, ma sopratutto compagine nerazzurra.

L'Inter, come Milan e Juventus, ha una lunga e vincente storia calcistica, nata all'inizio dello scorso secolo per poi allargarsi ai successi prima in Italia e dunque in Europa e nel mondo. Per un tifoso di calcio, ma anche per un semplice conoscitore delle basi, il nerazzurro fa rima con la squadra meneghina.

INTER NERAZZURRA, PERCHÉ?

Se la Juventus ha optato per il bianconero dopo l'aiuto proveniente da Nottingham e il Milan ha scelto il rosso e nero per mettere paura agli avversari, la storia della colorazione di casa Inter è leggermente diversa. Questa, infatti, venne scelta dall'illustratore Giorgio Muggiani.

"Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma: il nero e l'azzurro sullo sfondo d'oro delle stelle. Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo".

A Muggiani venne commissionato il logo e dunque i colori da inserire nella maglia dell'Inter: il nero venne scelto come colore della notte e il blu del cielo, con le stelle a completare l'opera che avrebbe fatto sognare da lì in avanti milioni di tifosi, non solo milanesi.

Molti fans del vecchio logo hanno avuto da ridire al momento della realizzazione di quello datato 2021, proprio per la mancanza dello sfondo d'oro delle stelle: il passato è stato però oramai soppiantato dal nero e dall'azzurro dominante, con un po' di bianco per le linee grafiche interne.