Perché l'Atalanta è detta La Dea?

Sin dalla creazione della società bergamasca, il termine Atalanta era presente nel nome scelto: da qui il collegamento.

Nelle ultime stagioni, l'Atalanta è divenuta una delle big assolute della Serie A, sempre in lotta per un posto in Champions League, dove si qualifica regolarmente, e un trofeo da vincere. Tutto quello che gravita attorno ai nerazzurri è diventato di grande interesse.

Segui tutte le partite di Serie A TIM dell'Inter su DAZN. Attiva ora

Tra gli aspetti più particolari dell'Atalanta, c'è sicuramente il suo soprannome: la Dea. Qualcosa che risale all'epoca della fondazione del club bergamasco, nato all'inizio del '900 (1907), per poi divenire nel corso dei decenni un club ben conosciuto, anche se non al top in termini di risultati.

ATALANTA-DEA, IL MOTIVO

Già nel primo nome con cui venne fondata la società, nel 1907, era presente il termine Atalanta: Società Bergamasca di Ginnastica e Sports Atletici Atalanta. Atalanta, ovvero un'eroina della mitologia greca. In realtà non una vera e propria Dea nel mito, ma una figura mitologica.

Alla base del soprannome Dea, per quanto riguarda l'Atalanta, si presuppone dunque che questa fosse una Dea alla pari delle più famose Atena o Afrodite, per dirne alcune. In realtà Atalanta viene descritta come una vergine cacciatrice, ma umana.

Il collegamento alla Dea ha però un senso logico: a volte, infatti, viene assimilata alla Dea della caccia, Artemide, proprio per le sue abilità da cacciatrice quasi sovraumane.