Perché alla Juventus è stato proposto Graziano Pellè

A caccia di un attaccante per le rotazioni, la Signora valuta diverse piste: ma tutte le strade portano a un'opportunità di mercato.

Alla nelle ultime ore è stato proposto Graziano Pellè. Intendiamoci, proporre non significa che la Signora stia ponderando un imminente assalto al 35enne centravanti salentino, ma sicuramente non bisogna sottovalutare niente. A maggior se l'intenzione è quella di sfruttare un'opportunità invernale.

Coperto d'oro dallo Shandong Luneng, con cui ha segnato 55 goal in 111 presenze, il centravanti italiano è prossimo a lasciare il club cinese. Missione chiara: provare a rientrare in , valutando anche eventuali offerte dall' . Insomma, una storia ancora tutta da scrivere.

Con Madama, quindi, proiettata a consegnare nelle mani di Andrea Pirlo un profilo che, comprendendo immediatamente l'ordine delle gerarchie, accetti di buon grado la panchina.

Altre squadre

Ragion per cui, pressoché automaticamente, si esclude qualsiasi possibilità sul fronte Diego Costa, ora free agent dopo aver archiviato l'avventura con l' .

Gli stessi Colchoneros che, pur stimando le qualità di Arkadiusz Milik, non intendono arrivare alle cifre richieste dal : almeno 15 milioni. In definitiva, un'ambizione ardita per un calciatore prossimo a diventare un parametro zero. Nome, questo, che stuzzica pure la . Ma non seguendo le attuali linee guida stilate dalla società partenopea.

E, rimanendo sempre su uno sfondo azzurro, c'è Fernando Llorente alla ricerca di una nuova avventura professionale. Che, inizialmente, sembrava potesse sfociare nel passaggio alla .

Nulla da fare, passo indietro dei blucerchiati, concentrati ora su altri obiettivi. Lo spagnolo, vecchia conoscenza della Juve, cerca la giusta opportunità. In parole povere, lavori in corso per salutare il Vesuvio senza troppi rimpianti.

L'articolo prosegue qui sotto

Di certo, e non potrebbe essere diversamente considerando i tanti impegni dietro l'angolo, la Juventus pondera il giusto colpo. In quanto affidarsi esclusivamente a Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala, per quattro competizioni ( compresa), potrebbe rivelarsi un grosso azzardo. Specialmente, e non va mai dimenticato, ai tempi del COVID-19.