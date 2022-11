Pelé ricoverato, la figlia rassicura: “Non si tratta di un’emergenza”

Pelé è stato ricoverato nelle scorse ore a San Paolo: secondo quanto riportato dal suo entourage si tratta di controlli di routine.

L’ex fuoriclasse brasiliano, Pelé, è stato ricoverato nella giornata di martedì presso l’ospedale Albert Einstein di San Paolo.

La notizia ha da subito destato una certa preoccupazione in molti, anche perché nelle ultime ore sono circolate notizie discordanti sulle sue condizioni di salute, ma secondo quanto riportato da ‘Globo’, i suoi familiari e l’agente Joe Fraga hanno già rivelato che in realtà si tratta di un ricovero per semplici controlli di routine.

La figlia del leggendario O Rei, Kely Nascimento, attraverso i propri profili social ha pubblicato un post con il quale ha voluto tranquillizzare tutti.

🇧🇷 PELÉ, HOSPITALIZADO... pero su hija manda un mensaje de tranquilidad:



👉"NO es una EMERGENCIA. Mis hermanos van de camino a visitarlo. Yo iré en año nuevo". pic.twitter.com/tb3UkB2b3I — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 30, 2022

“Ciao amici. La stampa sta di nuovo impazzendo, quindi voglio calmare le cose. Mio padre è ricoverato in ospedale, sta regolando i farmaci. Non salterò su un volo per correre lì. I miei fratelli si trovano in Brasile ed io ci andrò a capodanno. Non c’è nessuna sorpresa e nessuna emergenza”.

Joe Fraga, a 'Globo', ha spiegato che si tratta “di controlli mensili che fa abitualmente da quando gli è stata diagnosticata la malattia”.

Pelé in passato ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore all’intestino e da allora in diverse occasioni è stato ricoverato per continuare i trattamenti del caso.