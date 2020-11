L'omaggio di Pelé a Maradona: "Un giorno spero di giocare con te"

Pelé ha voluto riservare un pensiero a Diego Armando Maradona nel giorno della sua scomparsa: “Il mondo ha perso una leggenda”.

La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo del calcio e non solo. Con il fuoriclasse argentino se ne va non solo uno dei più forti giocatori di ogni tempo, ma anche una vera e propria icona dei suoi tempi, un uomo che è stato capace come pochi sportivi di essere un simbolo del suo Paese ma anche delle città nelle quali ha giocato.

A livello puramente sportivo, Maradona è stato il primo campionissimo a contendere a Pelé lo scettro di miglior giocatore di tutti i tempi. Quello su chi sia stato il più forte tra i due, è un dibattito che va avanti da decenni e che probabilmente non porterà mai ad una risposta definitiva.

Simbolo del calcio brasiliano O Rei, così come lo è stato di quello argentino il Pibe de Oro. Due personaggi molto diversi che hanno caratterizzato epoche diverse e che per diverso tempo sono stati divisi da rivalità nemmeno troppo nascosta.

Nel giorno della morte di Maradona, Pelé ha voluto rendere omaggio a chi come lui e forse nessun altro è riuscito a lasciare un segno nel mondo del calcio.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020