Il calcio piange: è morto Diego Maradona

Dall'Argentina la notizia che sconvolge il mondo del calcio: Diego Armando Maradona è morto a causa di un arresto cardiorespiratorio.

Arriva dall' la notizia che sconvolge il mondo intero: come riferito da 'Clarin', Diego Armando Maradona è morto all'età di 60 anni a causa di un attacco cardiorespiratorio nella sua casa di Tigre, dove si era trasferito dopo l'operazione subita alla testa.

Il mondo del calcio e non solo in lutto per la scomparsa di una leggenda: un pugno al cuore per tutti i tifosi, che piangono la perdita di uno dei più grandi personaggi della storia, forse il più grande di sempre sul terreno di gioco.

A breve il servizio completo.