Pavel Nedved nel 2003: il miglior giocatore al mondo

Nel 2003 il ceco conquistava la 48esima edizione del Pallone d'Oro. Una carriera caratterizzata da un solo rimpianto: Manchester.

E pensare che Pavel Nedved sarebbe voluto rimanere alla . Uno degli acquisti più difficili da realizzare per la Triade, con Luciano Moggi a raccontare i retroscena dell'operazione messa a segno dalla nell'estate del 2001:

"Non è stato complicato per l’acquisto in sé ma perché il giocatore non voleva cambiare squadra. Lo chiamai e gli dissi: ti mando un jet privato a casa, arrivi a che non lo sa nessuno, vieni alla Mandria e se l’ambiente non ti piace te ne ritorni a casa con l’aereo privato. Lui accettò e io avvisai tutti i giornalisti del mondo, che scrissero che Nedved veniva alla Juventus. Quindi a iniziarono a chiamarlo traditore e fu più semplice farlo poi firmare. Con questo escamotage ho fatto la fortuna della società, perché Pavel è una persona equilibrata ed intelligente, sia da giocatore che da dirigente. Quindi sono contento di quello che ho fatto, oggi è uno dei dirigenti più importanti della ".

Beh, sacrosanta verità. Basti pensare ai numeri: 327 presenze e 65 goal. Con l'apice toccato nella stagione 2002-2003, e con il rimpianto di Manchester sempre vivo. Con i "se" e con i "ma", ed è il calcio a insegnarlo, non si va da nessuna parte. Ma l'ammonizione rimediata in semifinale contro il , per un brutto e inutile fallo su Steve McManaman, a distanza di anni resta un ricordo indelebile.

Con Marcello Lippi, all'epoca tecnico dei bianconeri, a commentare recentemente l'assenza delle assenze:

"Quell’anno massacrammo il calcio spagnolo con le vittorie su Deportivo La Coruna, e Real Madrid. Sono convinto che con Nedved, che purtroppo era squalificato, quella finale contro il nel 2003 non l’avremmo mai persa".

L'edizione del Pallone d'Oro 2003, d'altro canto, non mente: successo di Pavel Nedved, davanti a Thierry Henry e Paolo Maldini, con 190 punti. Insomma, all'epoca, il miglior giocatore al mondo. Un'autentica fonte di gioco sulla fascia mancina, capice di colpire spesso e volentieri tra le linee.

Il 2002-2003 è la seconda stagione di Nedved alla Juventus, dove è arrivato dalla Lazio nell'estate 2001 con l'arduo compito di sostituire Zinedine Zidane. I primi sei mesi a Torino sono un vero e proprio incubo: il ceco non riesce a trovare la giusta posizione in campo e piovono pesanti critiche, mentre i tifosi iniziano a interrogarsi sul reale valore del nuovo acquisto.

A risolvere il rebus sarà Marcello Lippi, che accentra Nedved dietro le punte concedendogli maggiore possibilità di svariare vicino all'area avversaria e cercare la conclusione da fuori. È la svolta. Nedved trascina la Juventus alla conquista dello storico Scudetto vinto il 5 maggio 2002 all'ultima giornata, quando i bianconeri sbancano Udine mentre l' di Ronaldo il Fenomeno viene affondata proprio dalla Lazio all'Olimpico.

Una grande, grandissima, carriera. Caratterizzata da un solo rimpianto: