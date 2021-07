Paura per Lozano: scontro violentissimo e brutto infortunio in Nazionale

Sono stati attimi di paura quelli che si sono vissuti nel corso dei Messico-Trinidad e Tobago, sfida valida per la prima giornata della Gold Cup.

All’11’ della sfida che si è giocata ad Arlington, Hirving Lozano è stato vittima di un brutto infortunio a seguito di uno scontro durissimo con il portiere avversario Marvin Phillips.

L’attaccante del Napoli era appena entrato in area, quando dopo una spallata di Jones ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente andando ad impattare con il volto contro il ginocchio dell’estremo difensore avversario che intanto era in uscita.

Lo scontro è stato violentissimo e fin da subito si è compresa la gravità della cosa. Lozano, che è stato prontamente soccorso dallo staff medico della Nazionale messicana, è rimasto a terra per alcuni interminabili secondi dando l’impressione di aver perso i sensi e, dopo essere stato immobilizzato, è stato trasportato all’esterno del campo in barella.

L’attaccante del Napoli ha riportato una brutta ferita sopra l’occhio sinistro e si è reso necessario l’immediato trasporto in ospedale.

La Federazione Calcistica messicana, dopo l’accaduto, attraverso un Tweet ha fatto un primo quadro della situazione.

Il vice-allenatore della Nazionale messicana, Jorge Theiler, dopo il triplice fischio finale della sfida ha raccontato i momenti vissuti.

“Sono stati di disperazione. Adesso siamo più tranquilli, perché sappiamo che Lozano sta bene. Adesso pensiamo solo alla sua salute, la cosa importante è che stia bene e che si rimetta. A noi interessa l’uomo più del calciatore in un momento delicato come questo. Siamo fiduciosi sul fatto che possa rientrare quanto prima”.

E’ stato poi nelle ore successive il Napoli, attraverso una nota apparsa sul proprio profilo ufficiale, a confermare che fortunatamente le condizioni del giocatore non destano preoccupazione.

“Hirving Lozano è uscito per infortunio questa notte durante il match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago. Dopo una decina di minuti l'attaccante del Napoli si è scontrato violentemente con il portiere avversario in uscita. Il Chucky è stato colpito al volto ed ha subìto una ferita sopra l'occhio sinistro.

Lozano è stato immediatamente trasportato all'Ospedale dove ha trascorso la notte in osservazione. Le condizioni del Chucky non destano preoccupazione e nelle prossime ore sarà sottoposto anche a risonanza magnetica. Il medico sociale del Napoli, Dottor Canonico, è in contatto costante con lo staff medico messicano per ricevere aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante azzurro”.