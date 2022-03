Partita inaugurale dei Mondiali 2022: quando, chi gioca e dove vederla

Meno sette mesi ai primi Mondiali autunnali nella storia del calcio. Una Coppa del Mondo in cui non sarà presente l'Italia, che ha fallito l'accesso al torneo per la seconda volta consecutiva, ma con tutte le grandi internazionali presenti. Come noto, si gioca in Qatar, scelta che ha portato allo spostamento delle date, dall'estate all'autunno.

Per l'ultima volta, i Mondiali saranno composti da 32 Nazionali, con il Qatar paese organizzatore che rappresenta l'unica prima volta di una rappresentativa nel torneo 2022. Grande attesa per vedere all'opera un team da sempre lontano dalle luci della ribalta, deciso a stupire davanti a miliardi di persone in ogni parte del pianeta. Ci siamo quasi.

QUANDO SI GIOCA LA PARTITA INAUGURALE DI QATAR 2022?

Il match che aprirà i Mondiali verrà disputato il 21 novembre 2022, dopo la consueta cerimonia d'apertura in cui l'organizzazione del Qatar metterà in mostra tradizioni, usi e costumi locali. La partita è in programma nell'impianto Al Bayt Stadium di Al Khor, a 35 km da Doha.

L'Al Bayt Stadium ha ospitato alcune gare per la prima volta nel novembre 2021 in occaione della Coppa Araba, tra cui la finale tra i Campioni dell'Algeria e la Tunisia, arrivata seconda. L'inizio dei lavori è avvenuto nel 2014: 60.000 posti, il design richiama la forma di una tenda beduina. La sfida che darà il via ai Mondiali 2022 è in programma alle ore 12.

L'articolo prosegue qui sotto

CHI GIOCA IL PRIMO MATCH DEI MONDIALI 2022?

Come da tradizione, la gara inaugurale della Coppa del Mondo verrà disputata dal paese organizzatore, in questo caso dal Qatar. Il sorteggio del primo aprile definirà l'avversaria, così come le altre due sfidanti della rappresentativa di Doha nel gruppo A.

Il Qatar affronterà una tra Olanda, Messico, Danimarca, Germania, USA, Svizzera, Uruguay, Croazia, inserite in fascia due, come prima gara dei Mondiali.

DOVE VEDERE LA GARA INAUGURALE DEL MONDIALE

Come il resto di Qatar 2022, anche la prima sfida, e dunque la cerimonia d'apertura, sarà visibile in diretta in chiaro sulla Rai, su uno dei suoi canali principali, Rai 1, Rai 2 o Rai Sport. Il match potrà anche essere seguito in streaming grazie a pc, notebook, tablet o smartphone.