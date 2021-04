'New entry' in casa Parma: Ribalta direttore tecnico

Il progetto Krause prende forma. L'avvento del nuovo patron statunitense ridà linfa al Parma, che accoglierà nei propri uffici anche Javier Ribalta.

Il 40enne spagnolo, fresco di addio allo Zenit San Pietroburgo, sta per diventare il nuovo direttore tecnico della società emiliana. Una scelta convinta, voluta fortemente dallo stesso Krause per 'rinverdire' l'organigramma dirigenziale.

Javier Ribalta leaves Zenit.



Everyone at the blue-white-sky blues wishes to thank Javier for his immense contribution these last few years and wishes him all the best for the future.



