Parma-Juventus, Arthur quasi out: forte contusione alla coscia

Uscito anzitempo nel big match contro l'Atalanta, il brasiliano difficilmente riuscirà a recuperare per la trasferta di Parma.

Andrea Pirlo non rischierà Arthur per il 13esimo turno di campionato, a meno di sorprese. Il brasiliano, infatti, è uscito infortunato dalla gara contro l' , sostituito dal tecnico bianconero nella prima frazione del match giocato allo Stadium per l'infrasettimanale.

Forte contusione alla coscia destra per Arthur, che difficilmente dunque viaggerà a per giocare contro il team Liverani: l'ex dovrebbe rimanere a riposo, così da scendere in campo per l'ultima gara del 2020 che vedrà i bianconeri sfidare la .

Contro il Parma, pronta a schierare Bentancur e Rabiot come interni, con McKennie che dovrebbe partire dalla panchina: non è da escludere comunque l'utilizzo dal 1' del centrocampista statunitense, tra i più duttili tra i giocatori di Madama in questa prima parte di stagione.

Altre squadre

Per Arthur tredici gare fin qui con la maglia della Juventus, sette delle quali in : pian piano il brasiliano si sta abituando al calcio italiano, ma i tifosi bianconeri aspettano ancora il primo goal con la sua nuova squadra, sposata come noto in seguito allo scambio con Pjanic.

Arthur, classe 1996, ha firmato un contratto con la Juventus fino all'estate del 2025: Madama è la sua seconda squadra europea dopo il Barcellona e la terza in carriera, dopo aver vestito in patria quella del Gremio, con la quale ha conquistato diversi osservatori europei.

Se in Arthur ha giocato tutte le gare, sia da titolare, sia da subentrante (231 minuti totali), in campionato è spesso rimasto in panchina: Pirlo ha deciso di non utilizzarlo nei match contro , , e . Se non sarà Parma, l'ex Gremio pronto per la Fiorentina: altrimenti, in campo a inizio 2021.