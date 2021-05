Parma-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta riparte da Parma per la corsa alla Champions. Tutto sul match della 35ª di Serie A: dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

PARMA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Atalanta

Parma-Atalanta Data: 9 maggio 2021

9 maggio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)

(202 del satellite) e (252 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Nel 35° turno di Serie A l'Atalanta chiede strada al Parma fresco di retrocessione per proseguire la propria corsa al secondo posto in campionato e, soprattutto, verso la terza qualificazione consecutiva alla Champions League.

Il Parma di D'Aversa, dopo il ko esterno con il Torino, ha salutato definitivamente la massima serie con quattro giornate d'anticipo. Il finale di stagione, dunque, può rappresentare l'occasione utile per dare spazio a chi ne ha avuto meno nel corso del torneo.

Di ben altri obiettivi va in cerca la Dea guidata da Gian Piero Gasperini. L'obiettivo è riscattare il pareggio beffa maturato contro il Sassuolo e approfittare dello scontro diretto tra Juventus e Milan per allungare in classifica.

La sfida d'andata, giocata al Gewiss Stadium, si risolse in favore degli orobici autentici padroni del campo grazie ai goal di Muriel, Zapata e Gosens.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Parma-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PARMA-ATALANTA

Parma-Atalanta, si giocherà allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 15.00.

Sarà Sky a trasmettere in diretta e in esclusiva il confronto del Tardini tra ducali e bergamaschi. I canali sui quali si potrà assistere al faccia a faccia in terra emiliana sono: Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Per chi fosse abbonato a Sky e volesse seguire Parma-Atalanta in diretta streaming, ciò sarà possibile attraverso l'applicazione gratuita Sky Go, scaricabile su tutte le tipologie di dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Una valida alternativa è rappresentata dal servizio streaming on demand di Sky conosciuto come NOW. Potrete seguire Parma-Atalanta semplicemente acquistando il pacchetto "Sport" per poi selezionare la partita presente in palinsesto.

Il racconto integrale di Parma-Atalanta lo troverete anche su Goal grazie alla consueta e dettagliata cronaca testuale. Dalle formazioni, ai goal fino alle interviste finali: collegandovi con il portale potrete assaporare ogni emozione di Parma-Atalanta.

Parma chiamato ad onorare il finale di una stagione avara di soddisfazioni. D'Aversa vara il 4-3-3 con Bruno Alves e Gagliolo in difesa, supportati da Busi e Pezzella nei panni di terzini di contenimento. A centrocamo ecco Sohm sorretto dagli ex Grassi e Kurtic. In attacco c'è l'altra vecchia conoscenza atalantina Cornelius, pronto a sfruttare il lavoro di Kucka e Gervinho.

Scelte obbligate per Gasperini dopo i problemi occorsi a Toloi e Maehle. In difesa, al posto del brasiliano ci sarà Palomino a fare reparto con Romero e Djimsiti. A centrocampo, invece, via allo schieramento tipo: Hateboer e Gosens larghi, de Roon e Freuler al centro. In attacco c'è Zapata in vantaggio per il ruolo di prima punta, alle spalle del colombiano dovrebbero agire Pessina e Malinovskyi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Sohm, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Romero, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.