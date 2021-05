Probabili formazioni Parma-Atalanta: Zapata dal 1'

Il Parma già retrocesso ospita l'Atalanta, desiderosa di qualificarsi ancora una volta in Champions: spazio per Grassi e Palomino.

Il Napoli ha vinto, Juventus e Milan chiuderanno la giornata nello scontro diretto. Si infiamma la corsa agli ultimi tre posti Champions rimasti, con l'Atalanta che sfiderà il già retrocesso Parma per dimenticare il pari con il Sassuolo e ricominciare così a correre in vista delle ultime sfide di campionato.

D'Aversa deve fare a meno di metà rosa e proporrà tutti i migliori giocatori ancora a disposizione: Cornelius sarà la prima punta, supportato sulle fasce d'attacco da Kucka e Gervinho.

In porta Sepe, con Busi, Dierckx, Osorio e Gagliolo, quest'ultimo titolare in seguito al ko alla spalla di Pezzella. In mezzo insieme a Kurtic dentro Sohm e Grassi.

Gasperini propone Sporitello tra i pali, che sarà difeso da Palomino, Romero e Djimsiti: out invece Toloi, mentre Maehle è recuperato ma partirà dalla panchina alla pari di Muriel.

In attacco spazio per Zapata, supportato da Pessina e Malinovskyi. A centrocampo De Roon e Freuler interni, con Hateboer e Gosens esterni.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Dierckx, Osorio, Gagliolo; Grassi, Sohm, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.