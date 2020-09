I convocati di Pirlo per Juventus-Sampdoria: out Luca Pellegrini

Subito una sorpresa nel primo elenco dei convocati di Andrea Pirlo da allenatore della . Contro la infatti non ci sarà Luca Pellegrini.

Il terzino, acquistato la scorsa estate dalla nello scambio con Spinazzola ma poi girato subito in prestito al , adesso quindi potrebbe di nuovo lasciare .

📋⚪️⚫️ Coach Pirlo's first squad list of the season is 𝗜𝗡!#JuveSamp #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/OGN4uL9mNM