Pallone d'Oro Dream Team, la classifica completa: Buffon e Pirlo fuori di poco

Baresi, Ronaldinho, Di Stefano, Cruyff, Zidane, Rijkaard, Roberto Carlos, Carlos Alberto e Garrincha secondi.

Robert Lewandowski avrebbe vinto con tutta probabilità l'edizione del Pallone d'Oro 2020, ma France Football, settimanale che assegna il premio più prestigioso del calcio, ha come noto deciso di sospendere l'edizione in virtù del caos coronavirus. Al suo posto eletta la formazione all-time del premio , con l'undici rivelato il 14 dicembre, dopo il voto di 140 giornalisti.

Come noto Yashin ha prevalso tra i pali, davanti a Maldini, Beckenbauer, Cafu, Maradona, Pelè, Xavi, Matthaus, Ronaldo, Messi e Cristiano Ronaldo. E gli altri? France Football ha pubblicato la classifica generale per ogni ruolo, con assoluti plebisciti presenti e vittorie per il rotto della cuffia.

In porta Yashin, unico vincitore del Pallone d'Oro, ha superato Buffon e Neuer: il portiere della è arrivato secondo con 406 rispetto ai 488 voti del leggendario estremo difensore dell'URSS, mentre il tedesco si è fermato a 302. A sorpresa Casillas si è fermato a 270, dunque Dino Zoff con 228. Per Schmeichel 173 voti, Maier è arrivato fino a 132, mentre Banks a 130, davanti a Nkono (57) e Van der Sar (38).

Altre squadre

Sembrava potesse essere più aperta la sfida sulla parte destra della difesa, dove Cafu ha trionfato abbastanza nettamente con 620 voti, mentre Carlos Alberto si è fermato a 39. Lahm ne ha ottenuto 332, mentre Thuram 275 (ogni giornalista ha espresso cinque preferenze, con punteggio via via discendente). Djalma Santos fermo a 54, dunque Vogts (133), Beppe Bergomi (102), Claudio Gentile (97), Kaltz (49) e Suurbier (23).

Per quanto riguarda il centro della difesa il due volte Pallone d'Oro Beckenbaur ha sbaragliato la concorrenza con 738 voti, mentre Baresi è fermato a 354. Dietro il libero italiano a sorpresa Sergio Ramos con 269 prima di Fabio Cannavaro (200) e Bobby Moore (178). A completare la lista dei nominati Passarella (139), Desailly (118), Koeman (115), Sammer (65) e il compianto Gateano Scirea (48).

Paolo Maldini ha trionfato per la parte sinistra della difesa con 603 voti, solamente qualche lunghezza davanti a Roberto Carlos (562). In terza posizione Breitner con 241, dunque Giacinto Facchetti a 164, l'altro ex nerazzurrro Brehme a 151, Krol a 123, Marcelo a 116 ed infine Junior e Nilton Santos appaiati a 96, davanti a Antonio Cabrini con 72.

Hanno superato i quattrocento voti come centrocampisti difensivi Xavi e Matthaus, rispettivamente a 426 e 401: Pirlo è subito dopo a 298, mentre a distanza siderale si è piazzato Rijkaard con 155. In graduatoria Neeskeens (125), Didì (118), Gerrard (110), Falcao (99), Seedorf (77), Redondo (55), Tigana (51), Busquets e Gerson (45), Bozsik (39), Xabi Alonso (38), Schuster (37), Masopust (32), Marco Tardelli (27), Suarez (25) e Guardiola (21).

Nonostante la presenze dei più grandi centrocampisti offensivi della storia del calcio, davanti all'inserimento di Pelè e Maradona in tale posizione non c'è stata minima lotta: il brasiliano ha recuperato più punti del Pibe, 655 a 602, poi un divario enorme fino al primo escluso Zidane, con 300. Fuori per forza di cose anche Di Stefano a 171, Platini a 162, Iniesta a 90, Puskas a 82, Roby Baggio a 40, Zico a 34 e Charlton a 26.

Sempre a proposito dei centrocampisti offensivi fuori dal Dream Team finale Socrates con 16 voti, Gullit con 10, Francesco Totti con 9, Hagi, Kopa e Kubala con 6, oltre a Francescoli e Rivera con 3. Zero voti per Sandro Mazzola.

Non c'è stata lotta per il ruolo di attaccante destro, monopolizzato come prevedibile da Leo Messi con 792 voti: secondo 393 con la metà Garrincha, mentre Best si è fermato a 248. Figo con 176, poi Jairzinho a 134, Eto'o a 124, Beckham a 105, Robben a 99, Matthews a 95 e Keegan a 58.

Ha raccolto meno voti di Messi, Cristiano Ronaldo, comunque ampiamente vincitore a sinistra con 730 voti: sotto di lui si è avvicinato tantissimo Ronaldinho con 510. Buon risultato per Henry con 232, poi Rummenigge a 210, Rivaldo a 168, Rivelino a 126, Stoichkov a 86, Giggs a 80, Blokhin a 73 e infine Dzajic a 7.

Il ruolo più indeciso di tutti è stato senza dubbio quello di punta centrale, visto e considerando come il vincitore Ronaldo, a 576, ha superato Cruyff a 562. Eusebio a 275, poi Van Basten a 264 e Gerd Muller a 216. Romario si è fermato a 140, Weah a 111. Chiudono la lista Bergkamp a 36, Kocsis a 27 e Dalglish a 17.