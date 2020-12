Pallone d'Oro Dream Team: anche Maldini con Cristiano Ronaldo e Messi

Senza l'edizione 2020 del Pallone d'Oro, France Football schiera il 3-4-3 con i migliori di ogni tempo votati dai media: dentro Pelè e Maradona.

Il Pallone d'Oro 2020 sarebbe andato probabilmente a Robert Lewandowski, ma nessuno potrà mai saperlo. Senza il più prestigioso individuale, France Football ha deciso comunque di far vivere il Pallone d'Oro, relativamente a tutti i tempi. Eletto infatti il Dream Team votato da giornalisti su una super lista di nominati.

Un 3-4-3 per eleggere i più grandi campioni della storia del calcio (dopo le polemiche riguardanti tanti campioni che non hanno ricevuto la nomination, da Batistuta a Shevchenko, passando per Nedved, Kakà, il compianto Paolo Rossi e lo stesso Lewandowski).

Il portiere numero uno nella storia del calcio secondo France Football, che difende i pali nel Dream Team del Pallone d'Oro è Yashin , unico a vincere tra l'altro il trofeo. Il numero uno ha superato nelle preferenze gli altri nove nominati, ovvero Van der Sar, Schmeichel, Nkono, Maier, Buffon, Casillas, Zoff, Neuer e Banks.

Per la difesa selezioanti Cafu come miglior terzino destro della storia, il due volte Pallone d'Oro Kaiser Franz Beckenbauer come centrale e infine Maldini come terzino sinistro. Il Pendolino brasiliano ha avuto la meglio su un parterre de roi: Bergomi, Kaltz, Lahm, Carlos Alberto, Suurbier, Djalma Santos, Thuram, Gentile e Vogts.

Beckenbauer ha invece superato nelle preferenze dei 140 giornalisti mondiali nomi come Baresi, Bobby Moore, Passarella, Cannavaro, Sammer, Desailly, Scirea, Ronald Koeman e Sergio Ramos. Infine Maldini ha trionfato su Brehme, Breitner, Cabrini, Facchetti, Junior, Krol, Marcelo, Nilton Santos e Roberto Carlos.

Relativamente ai mediani/centrocampisti difensivi, hanno avuto la meglio Lothar Matthaus e Xavi, capaci di vincere innumerevoli premi di squadra e personali (al tedesco manca la Champions, al secondo proprio il Pallone d'Oro): Bozsik, Busquets, Didì, Falcao, Gerrard, gerson, Guardiola, Masopust, Pirlo, Neeskens, Redondo, Rijkaard, Schuster, Suarez, Seedorf, Tardelli, Tigana e Xabi Alonso superati.

Vista la mole di talenti offensivi, France Football ha inserito Maradona e Pelè come centrocampisti offensivi, nonostante sopratutto il secondo fosse decisamente una punta: troppo facile la vittoria del compianto Pibe de Oro e di O Rei in una lista che comprendeva miti assoluti come Roberto Baggio, Bobby Charlton, Di Stefano, Francescoli, Gullit, Hagi, Iniesta, Kopa, Kubala, Sandro Mazzola, Platini, Puskas, Rivera, Schiaffino, Socrates, Totti, Zico e Zidane.

Il tridente da sogno infine è composto da Messi e Cristiano Ronaldo che hanno battuto rispettivamente Best e Ronaldinho, mentre al centro Ronaldo il Fenomeno la spunta su Cruyff .