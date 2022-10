Palace e Gucci insieme: collezione con tre maglie da calcio

Gucci sta ancora una volta lasciando il segno nella moda del calcio: casacche ispirate ai colori della bandiera italiana e non solo.

Palace e Gucci potrebbero non sembrare dei collaboratori natutali. Uno è un brand di streetwear con sede a Londra, mentre l'altro è una delle griffe del lusso più famose d'Italia. Negli ultimi anni, però, il divario tra i due si è ridotto e la loro collezione recentemente annunciata non è né sorprendente né inaspettata.

Palace

Ciò che è più inaspettato è l'evidente influenza calcistica della collezione. La collaborazione include tre maglie da calcio, fondendo l'eredità del lusso di Gucci con le immagini ironiche di Palace.

Gucci

La prima maglia strizza l'occhio alle origini italiane di Gucci, con l'iconico blu della nazionale ricoperto dal monogramma della doppia G di Gucci e dal logo dorato in stile sponsor. L'influenza italiana continua su un'altra delle maglie, che sfoggia i colori verde e rosso di Gucci in una striscia in stile Hechter al centro della sua base bianca. Entrambe queste maglie presentano anche uno speciale stemma del club di Palazzo Gucci.

Gucci

La terza e ultima maglia si spinge oltre. Sebbene siano ancora utilizzati gli stili tradizionali delle magliette - lo stemma, il logo di uno sponsor del Palace e uno stemma di Campione - l'intera maglia è ricoperta da una fotografia ingrandita di fragole. Tutte e tre le maglie risalgono ai primi anni '90.

Gucci

Il coinvolgimento dei due marchi nel calcio ha un senso. All'inizio di quest'anno, Gucci ha firmato un grande accordo con Jack Grealish e ha iniziato a lavorare con Leah Williamson, evidenziando che più calciatori entreranno presto in partnership con il marchio. Gucci ha anche collaborato con Adidas su una collezione che includeva un paio di mocassini progettati per assomigliare a Copa Mundials. Tra i protagonisti Paul Pogba, Serge Gnabry, Jude Bellingham e David Alaba.

Gucci

Più in generale, i marchi di lusso stanno mostrando un maggiore interesse per il calcio. Off-White si è recentemente unito all'AC Milan come "curatore di stile e cultura" del club - qualunque cosa significhi - mentre l'Ajax ha lavorato con Daily Paper, mentre il Real Madrid si è riunito con Y-3 e Moncler ha collaborato con l'Inter. E' dunque un buon momento per Gucci per essere coinvolto.

Moncler / Y3

Palace, d'altra parte, ha utilizzato l'estetica del calcio sin dai suoi primi giorni. Uno dei momenti di svolta del marchio è arrivato dieci anni fa, quando Palace ha collaborato con Umbro su una serie di maglie da calcio. Il design era significativo, poiché Palace faceva riferimento alle magliette inglesi di Italia '90. Palace ha realizzato anche maglie da calcio con Moschino e in collaborazione con Kappa.

Palace

Questa storia d'amore con il calcio ha raggiunto il culmine nel 2019, quando la lunga collaborazione Adidas di Palace si è ampliata per includere la Juventus. L'etichetta londinese ha creato la quarta maglia della Juventus, indossata contro il Genoa. La collezione più ampia comprendeva abbigliamento da allenamento, guanti da portiere e tutta una serie di accessori.

Getty Images

Forse le maglie Gucci x Palace sono l'ultima tappa dell'ingresso del brand italiano nel mercato del calcio. Ha già ingaggiato giocatori e fatto riferimento alla cultura calcistica in passato, quindi lavorare con un marchio noto per la sua estetica calcistica sembra un ovvio passo successivo. Qualunque sia l'intenzione di Gucci, le tre magliette sono tra le migliori in circolazione al momento.

Puoi vedere l'intera collezione Palace x Gucci sul sito di Gucci