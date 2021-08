Pagelle Udinese-Juventus: Szczesny è un disastro, glaciale Pereyra

Due errori di Szczesny causano la rimonta dell'Udinese sulla Juventus. A 'Madama' non basta un Dybala ispirato.

PAGELLE UDINESE

SILVESTRI 6 – Non può nulla sul primo lampo della Signora, magari avrebbe potuto fare meglio in occasione del raddoppio. Detto ciò, non ha colpe.

BECAO 5.5 – Chiacchierato in chiave mercato sul fronte Torino, non vive una grande giornata. Eufemismo.

NUYTINCK 5 – Ingenuo nel modo in cui va affrontare Cuadrado nell’uno contro uno, ne esce con le ossa rotte.

SAMIR 5 – Si adegua al ritornello dei tre dietro, errando qualche lettura di troppo. (92’ ZEEGELAAR SV).

MOLINA 5 – Solitamente tra i più lucidi della compagine friulana, in questa circostanza stecca.

ARSLAN 6 – Dal nulla s’inventa l’azione che porta i padroni di casa ad accorciare le distanze. (80’ JAJALO SV)

WALACE 6 – Fa il suo e, come spesso gli capita, non sfigura.

MAKENGO 5 – Poco propositivo, traballante in tono difensivo. E, giustappunto, viene sostituito. (56’ DEULOFEU 7 – Entra con la giusta mentalità, provando a spaccare le partite a suon di accelerazioni. E la pareggia).

UDOGIE 5 – Tra i più in difficoltà della compagine guidata da Gotti. Non incide. (57’ STRYGER LARSEN 6 – Fa meglio del predecessore. E non ci vuole molto).

PEREYRA 6.5 – Ex dell’incontro, non sbaglia l’appuntamento dagli undici metri.

PUSSETTO 5.5 – Prova a non dare punti di riferimento alla retroguardia, ma sbatte ripetutamente contro Bonucci e De Ligt. (80’ OKAKA 6.5: Ci mette del suo per il 2-2).

PAGELLE JUVENTUS

SZCZESNY 3 – Spettatore non pagante nel lato A del match, nella ripresa ne commette di ogni. Sì, la Juve ha un (grosso) problema in porta.

DANILO 5.5 – Imprescindibile nella passata stagione, vuole conquistare immediatamente anche la fiducia di Allegri. Rischia su Deulofeu.

DE LIGT 6 – Non incappa in dinamiche pericolose, facendo sentire tutta la sua fisicità su Pussetto.

BONUCCI 6 – Qualche giocata di classe delle sue, ma perde un po' di lucidità nel lato B della gara.

ALEX SANDRO 6 – Preme sull’acceleratore con profitto, giocandosi la carta del cross.

CUADRADO 7 – Schierato in versione alto, non sbaglia. Punta Nuytinck e, con una delle giocate delle sue, chiude il match a doppia mandata. (74’ CHIESA 6 – Non al top della condizione, consegna a CR7 la palla del 2-3 tolto dal VAR.).

BENTANCUR 7 – Torna a casa con un assist di livello e, in generale, con una performance che dà fiducia in vista del prosieguo. Legno pure per lui. (90' LOCATELLI SV)

RAMSEY 6 – In versione play davanti alla difesa non si sa ancora se avrà un futuro, ma intanto ha un presente. (59’ CHIELLINI 6 – Esperienza e determinazione, dalle sue parti, non mancano mai)

BERNARDESCHI 6 – Rispetta alla lettera i dettami coprendo sapientemente sul fronte mancino. (59’ KULUSEVSKI 5.5 – Va a intermittenza).

DYBALA 7.5 – Pronti via la sblocca con un mancino di qualità, poi nell’apertura per Cuadrado c’è tutta l’essenza di chi, quando ha voglia e sta bene, è di un altro pianeta. Cala nella ripresa.

MORATA 6 – Generosità al potere e, soprattutto, un’intesa interessante – in memoria dei tempi migliori – con la Joya. Il palo, su colpo di testa, gli nega la gioia del goal. (59’ CRISTIANO RONALDO 6 – Due stacchi di testa: uno dentro, l’altro no. Ma la tecnologia non perdona).

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri 6; Becao 5.5, Nuytinck 5, Samir 5 (90’ Zeegelar s.v.); Molina 5, Arslan 6 (80’ Jajalo s.v.), Walace 6, Makengo 5 (57’ Deulofeu 6.5), Udogie 5 (57’ Stryger Larsen 6); Pereyra 6.5; Pussetto 5.5 (80’ Okaka 6.5). All. Gotti

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 4; Danilo 5.5, De Ligt 6, Bonucci 6, Alex Sandro 6; Cuadrado 7 (74’ Chiesa 6), Bentancur 7 (90’ Locatelli s.v.), Ramsey 6 (60’ Chiellini 6), Bernardeschi 6 (60’ Kulusevski 5.5); Dybala 7.5, Morata 6.5 (60’ Cristiano Ronaldo 6). All. Allegri