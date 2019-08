Pagelle Triestina-Juventus: Bernardeschi non al top, Douglas Costa c'è

Khedira ripaga la fiducia di Sarri, Dybala sbaglia un rigore ma segna un goal sublime. Per Danilo qualche sbavatura.

DYBALA 7: Una magia – tra controllo ed esecuzione – semplicemente sublime. Poi, un’esultanza rabbiosa. Insomma, la Joya ha voglia di . E, ora, gli uomini della Continassa sono chiamati a prendere una decisione: venderlo o dargli fiducia in chiave falso nueve? A , probabilmente, la risposta definitiva. Sbaglia un rigore.

DOUGLAS COSTA 7: Dai suoi piedi nascono le azioni più importanti. La passata annataccia è ormai un pallido ricordo, testa cuore e gambe in vista del nuovo che avanza.

KHEDIRA 6.5: Tolto dal mercato dalla dirigenza bianconera, ottiene la terza maglia da titolare di fila. Più indizi iniziano a fare una prova. La sensazione è che il centrocampista tedesco abbia conquistato rapidamente la stima di Sarri, che già al Tardini potrebbe affidargli una partenza dall’inizio. E non sarebbe certamente una notizia.

DANILO 6: Qualche sbavatura nel primo stop, ma tanta diligenza in fase difensiva. Motivo per cui, verosimilmente, la Juve ha deciso di accettarlo come contropartita tecnica nello scambio che ha portato Joao Cancelo al . In definitiva, i margini di miglioramento non mancano.

BERNARDESCHI 5.5: Siamo alle solite. Siamo al vorrei ma non posso. Il tuttofare carrarino, reduce da un pre-campionato non propriamente brillante, si fa notare esclusivamente per un rigore procurato.

TRIESTINA (4-4-2) Offredi; Scrugli, Malomo, Lambrughi, Formiconi; Procaccio, Giorico, Paulinho, Gatto; Granoche, Gomez.

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6; Danilo 6 (62’ Cuadrado 6), Bonucci 6 (62’ Demiral 6), Chiellini 6 (62’ De Ligt), Alex Sandro 6 (67’ De Sciglio 6); Khedira 6.5 (65’ Emre Can 6), Pjanic 6 (67’ Bentancur 6.5), Rabiot 6 (67’ Matuidi 6); Bernardeschi 5.5 (70’ Ramsey 6), Douglas Costa 7 (67’ Higuain 6), Dybala 7 (62’ Mandzukic 5.5).