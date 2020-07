Pagelle Milan-Juventus: Rebic spietato, Alex Sandro imperdonabile

Le pagelle di Milan-Juventus: Rebic in stato di grazia, Ibra non perdona, Kjaer croce e delizia. Alex Sandro disastroso, male anche Danilo e Rugani.

REBIC 7.5: Da un suo inserimento nasce il rigore. Dopodiché, per non perdere le buone abitudini, la chiude a tripla mandata.

RABIOT 6.5: Tunnel a Theo Hernandez e mancino all’incrocio. Primo lampo con la maglia bianconera. E che lampo.

IBRAHIMOVIC 6.5: La condizione, e non potrebbe essere altrimenti, non è ancora delle migliori. Ma, come a , dal dischetto non sbaglia. Decisivo.

BENTANCUR 6: Tanto per cambiare, si rivela l’anello forte del centrocampo bianconero. Pressa tutto e tutti, optando spesso e volentieri per la giocata giusta.

KJAER 5: Testa, cuore e gambe. Le prende tutte lui. E nel primo tempo lo fa con estrema classe, disinnescando a più riprese le iniziative di Cristiano Ronaldo. Dopodiché, nella ripresa, l’errore degli errori con Romagnoli.

RUGANI 5: Galleggia per lunghi tratti della gara, salvo crollare – al pari dei suoi compagni di reparto – in cinque minuti.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma 6.5; Conti 6 (82’ Calabria s.v.), Kjaer 5, Romagnoli 5, Hernandez 6; Kessié 7, Bennacer 6.5; Saelemaekers 6 (59’ Leao 7), Paquetà 5 (46’ Calhanoglu 6.5), Rebic 7.5 (82’ Krunic s.v.); Ibrahimovic 6.5 (67’ Bonaventura 6.5). Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 6 (77’ Alex Sandro 4.5), Rugani 5, Bonucci 5, Danilo 5; Bentancur 6 (94' Muratore s.v.), Pjanic 5.5 (69’ Ramsey 5.5), Rabiot 6.5 (69’ Matuidi 5.5); Bernardeschi 5.5, Higuain 5 (69’ Douglas Costa 6), Cristiano Ronaldo 6.5. Allenatore: Sarri.