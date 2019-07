Pagelle Juventus-Inter: Cristiano Ronaldo decisivo, Sensi super

Nella Juventus spiccano il solito Cristiano Ronaldo ed un Demiral gladiatorio, Sensi si è già preso l'Inter, Dalbert rinato con la cura Conte.

SENSI 7: Primo tempo da urlo per il centrocampista nerazzurro che, con quantità e qualità, si eleva in termini tecnici: pima costruendo il momentaneo vantaggio interista, poi proponendo diversi strappi incisivi. Una mezz’ala atipica, già pienamente a suo agio tra i dettami contiani.

CRISTIANO RONALDO 7: La condizione, ovviamente, non può essere delle migliori. Ma quando conta, banale anche sottolinearlo, il portoghese c’è sempre. La pareggia con un pizzico di fortuna su punizione, sfiorando pure la seconda gioia personale. Dal dischetto non sbaglia.

PADELLI 7: Il portiere lombardo, subentrato nella ripresa, dimostra ampiamente di essere sul pezzo. Super in almeno tre circostanze, non può nulla sul pareggio juventino. Bene, inoltre, nella prima impostazione.

DEMIRAL 7: Chiacchierato ripetutamente in zona , il centrale turco mette minuti nelle gambe. Il tutto, all’insegna della massima affidabilità. Un contributo, probabilmente, che porterà gli uomini della Continassa a blindare la porta a tripla mandata. Come se non bastasse, la decide dagli undici metri.

DALBERT 6.5: Tutt’altro giocatore rispetto alla precedente stagione. Il laterale brasiliano, di partita in partita, sta conquistando la fiducia di Conte. Un motorino instancabile prestato alla fascia sinistra. Ed è solo l’inizio.

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6 (46’ Buffon 7); Cancelo 6, Bonucci 6 (70’ Rugani 6), De Ligt 6 (46’ Demiral 7), De Sciglio 6; Rabiot 6.5, Pjanic 5.5 (65’ Emre Can 6), Matuidi 5.5 (78’ Muratore s.v.); Bernardeschi 6, Ronaldo 7, Higuain 6 (46’ Mandzukic 6).

INTER (3-5-2) Handanovic 6 (46’ Padelli 7); D’Ambrosio 6, De Vrij 6.5 (79’ Ranocchia 5,5), Skriniar 6.5 (80’ Bastoni s.v.); Candreva 6 (88’ Agoume), Gagliardini 5.5 (82’ Joao Mario s.v.), Brozovic 6 (82’ Borja Valero 5,5), Sensi 7, Dalbert 6.5 (83’ Barella s.v.); Perisic 6 (87’ Longo 5,5), Esposito 6 (82’ Puscas s.v.).