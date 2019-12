Pablo Moreno, la scommessa della Juventus a tinte blaugrana

Pablo Moreno, classe 2002, è uno degli elementi più rappresentativi della Juventus Primavera: Paratici nel 2018 lo strappò alla Masia del Barcellona.

I talenti spagnoli, si sa, non passano mai di moda. Ecco perché, all’insegna della lungimiranza, la non s’è lasciata sfuggire l’opportunità di mettere le mani su Pablo Moreno . Classe 2002, ex , con all’attivo oltre 200 goal realizzati nella Masia blaugrana. Insomma, un diamante luccicante.

Si vocifera che, in prima persona, l’artefice di questo innesto – messo a segno nell’estate del 2018 – sia stato Fabio Paratici. Da sempre attento alla linea verde, il responsabile dell’area sportiva bianconera ha pianificato la strategia vincente. Piede sull’acceleratore e concorrenza beffata. Ma c’è di più. C’è, ad esempio, che i catalani hanno fatto di tutto pur di non perdere il ragazzo nato a Granada, che tuttavia ha subito messo la in pole position: allettato da un progetto ambizioso nel breve e lungo termine.

Dotato di grande classe e buon passo, Moreno può ricoprire tutti i ruoli della fase offensiva. A tal proposito, il calciatore iberico sotto la Mole finora ha giocato da trequartista, esterno d’attacco e seconda punta. Come se non bastasse, l’ex tecnico della Primavera bianconera – Francesco Baldini – lo ha anche provato nel ruolo di mezz’ala. In definitiva, esperimenti al potere. E non potrebbe essere altrimenti, considerando la carta d’identità.

Ed è stato proprio Baldini, recentemente, a effettuare una lucida analisi su Moreno:

“ Inizialmente ha pagato un po’ lo scotto, in quanto giocava con ragazzi più grandi di lui anche di tre anni. Ha avuto un problema muscolare e ha fatto più fatica. Il calcio rispetto a quello praticato al Barcellona era diverso, in gli allenamenti e il metodo è ancora differente. Per trovare tranquillità con l’ambiente Juve deve capire che ha un talento incredibile e deve metterlo a disposizione della squadra. Non si può giocare da soli ”.

Le qualità dell’ex Barcellona alla Continassa non sono passate inosservate. Affatto. Da qui, giustappunto, la prima convocazione rimediata con la prima squadra nella passata annata calcistica. Sponsor: Max Allegri . Partita: -Juve. Occhi puntati alle mosse del domani, con Maurizio Sarri spettatore assolutamente interessato. Il condottiero bianconero, per ora, ha altri pensieri. Vedi trovare la definitiva evoluzione per tentare di fare la voce grossa in tutte le competizioni. Ma un prospetto come Moreno, in rampa di lancia, sicuramente è tema di valutazioni certosine.

Nessuna fretta. Madama sa di avere in casa un ragazzo che, attraverso il giusto percorso di crescita, può diventare un giocatore di livello assoluto. E, d’altro canto, la professionalità del diretto interessato sposa candidamente questa corrente di pensiero. Testa rivolta esclusivamente al calcio, senza perdere mai di vista gli obiettivi collettivi e individuali.

Tutti adorano Moreno, dalla Juve alle Under spagnole. Basti pensare che, con quella Under 16, Pablo sia riuscito a esordire a 14 anni. Poi, il Mondiale under 17. Ora, l’Under 18. Alla ricerca della massima espressione da autentico predestinato.