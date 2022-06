Il futuro di Ozil? Negli eSports: "Come giocatore di Forntite"

Fuori rosa al Fenerbahce da marzo, l'ex stella della Germania può cambiare la propria vita. Parola dell'agente: "E' davvero bravo a Fortnite".

C'era un tempo in cui Mesut Ozil era tra i candidati al Pallone d'Oro, classe al potere e giocatore prezioso all'ennesima potenza. La carriera del giocatore tedesco di origine turca, però, è crollata nell'ultimo triennio, facendo registrare l'addio all'Arsenal e l'approdo al Fenerbahce. Finendo fuori rosa nel marzo 2022. Il futuro? Negli eSports.

E' questa la convinzione dell'agente Dr Erkut Sogut, certo di come a 33 anni il suo assistito si stia allontanando sempre più dal mondo calcistico per approdare nelle competizioni di videogiochi di livello agonistico. In particolare nel mondo di Fortnite, celebre titolo di Epic Games adorato da Ozil.

"Sarà sempre di più negli eSport, giocherà da solo e forse diventerà un atleta in questo campo" ha dichiarato Sogut al Telegraph, riportando alla mente le vecchie polemiche relative al suo assistito, quando si parlava di Ozil come calciatore professionista ossessionato da Fortnite. Era il 2018.

"È davvero bravo a Fortnite e penso che un giorno non sarei sorpreso se gareggiasse. Possiede una squadra, la M10 Esports, e ha giocatori su cui contare Ha una casa da gioco in Germania".

La M10 Esports, che porta l'iniziale di Mesut e il suo numero di maglia nei bei tempi passati può contare su squadre di FIFA e Fortnite, le grandi passioni dello stesso Ozil. Un mondo in continua espansione, il futuro a cui il Campione del Mondo 2014 vuole dedicarsi.

Il contratto con il Fenerbahce scadrà nel 2024, ma nelle prossime settimane potrebbe arrivare l'addio. Anche al calcio professionistico? Difficile avvenga già in estate, ma non è da escludere un colpo di scena da parte di Ozil, così da dedicarsi a tutto tondo al suo nuovo pianeta professionistico.

Non è certo la prima volta che un giocatore professionista decide di cambiare radicalmente vita, magari proprio nel mondo dei videogiochi: hanno avuto carriere ben diverse, ma è divenuto pro di FIFA, ad esempio, l'ex vincitore del Pukas Award, Wendell Lira.