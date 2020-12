Ottavi Champions League 2020/2021: calendario, date, orari e dove vederli in tv e streaming

Date, orari, calendario e diretta tv e streaming degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021: ecco dove vedere le partite in diretta.

- , - , - : questo è il verdetto emesso lunedì 14 dicembre dal sorteggio degli ottavi di finale di 2020/21. Oltre ad altre sfide affascinanti, come quella tra e e quella tra e .

Ma quando si giocheranno gli ottavi di finale di Champions League? Dove sarà possibile vederli in diretta e ?

Di seguito tutte le informazioni su come seguire gli ottavi di Champions League: date, orari, calendario, diretta tv e streaming.

Altre squadre

DATE OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Le gare degli ottavi di finale di Champions League si giocheranno nei mesi di febbraio e marzo 2020, suddivise in due giorni sia all'andata che al ritorno.

Date andata ottavi di finale: 16/17 febbraio, 23/24 febbraio

Date ritorno ottavi di finale: 9/10 marzo, 16/17 marzo

ANDATA OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

- , 16 febbraio ore 21

Barcellona-PSG, 16 febbraio ore 21

Porto-Juventus, 17 febbraio ore 21

- , 17 febbraio ore 21

Lazio- , 23 febbraio ore 21

Atletico Madrid-Chelsea, 23 febbraio ore 21

- , 24 febbraio ore 21

Atalanta-Real Madrid, 24 febbraio ore 21

RITORNO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Juventus-Porto, 9 marzo ore 21

-Siviglia, 9 marzo ore 21

Liverpool-Lipsia, 10 marzo ore 21

PSG-Barcellona, 10 marzo ore 21

Manchester City-Borussia Monchegladbach, 16 marzo ore 21

Real Madrid-Atalanta, 16 marzo ore 21

Bayern -Lazio, 17 marzo ore 21

Chelsea-Atletico madrid, 17 marzo ore 21

DOVE VEDERE OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE IN TV E STREAMING

Gli ottavi di finale di Champions League saranno trasmessi interamente su Sky, che anche per questa stagione detiene i diritti della competizione. Mediaset, inoltre, annuncerà la trasmissione in diretta di alcune partite delle formazioni italiane tra andata e ritorno.

Gli ottavi di Champions League saranno visibili non soltanto in tv, ma anche in streaming: gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l'applicazione gratuita Sky Go, mentre le partite trasmesse in chiaro da Mediaset si potranno vedere anche gratuitamente su Mediaset Play. In entrambi i casi basterà essere in possesso di un pc, di un tablet o di uno smartphone.