Ottavi di Champions League in chiaro: le partite trasmesse da Mediaset

Anche nella fase ad eliminazione diretta ci saranno delle gare trasmesse in chiaro: tutte le informazioni sugli ottavi di Champions.

Chiusa la fase a gironi nel 2020, il 2021 vede le squadre rimaste in Champions League affrontarsi per conquistare il trofeo più ambito di tutti. Caccia al Bayern Monaco Campione in carica, deciso a ripetersi in Europa e fare il bis un anno dopo l'ultima conquista.

Se l'Inter è stata eliminata dalla competizione, rimangono invece ancora in corsa Juventus, Lazio e Atalanta. Tre squadre italiane che saranno protagoniste negli ottavi di Champions League 2020/2021: alcune delle loro gare saranno visibili anche in chiaro, su Mediaset.

DOVE VEDERE GLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE IN CHIARO

Se Sky detiene i diritti della Champions League 2020/2021, alcune delle sfide europee sono comunque andate in chiaro nella fase a gironi come da accordi. Anche negli ottavi sarà Mediaset a proporre al grande pubblico diverse partite in programma tra febbraio e marzo 2021.

OTTAVI DI CHAMPIONS, QUALI PARTITE IN CHIARO?

Mediaset trasmetterà quattro incontri in diretta e in chiaro (gli stessi potranno comunque essere visti anche su Sky) dopo i sei tramessi nella fase a gironi. Non solo le italiane comuqnue ad essere disponibili per tutti, ma anche i big match previsti all'estero.

La prima sfida ad essere tramessa in chiaro e in diretta da Mediaset sarà l'andata tra Barcellona e PSG prevista per il 16 febbraio. Dunque spazio per Lazio-Bayern Monaco, Juventus-Porto e Real Madrid-Atalanta, rispettivamente incontri dell'andata, per quanto riguarda i biancocelesti, e del ritorno degli ottavi, per bianconeri nerazzurri.

16 febbraio: Barcellona-PSG

23 febbraio: Lazio-Bayern Monaco

9 marzo: Juventus-Porto

16 marzo: Real Madrid-Atalanta

QUARTI, SEMIFINALE, FINALE DI CHAMPIONS IN CHIARO

Oltre agli ottavi, Mediaset trasmetterà in chiaro e in diretta anche ulteriori gare. Ci sarà infatti la partita del 6 aprile dei quarti d'andata, da definire, e quella del 13, per il ritorno. Stesso discorso per le semifinali: in chiaro una gara d'andata il 27 aprile e una relativamente al ritorno, previsto il 4 maggio. A chiudere, come ovvio, la finale in chiaro il 29 maggio.