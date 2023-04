Osimhen salta Milan-Napoli: non ha preso parte alla rifinitura

L'attaccante nigeriano non recupera dall'infortunio: salta il match di San Siro. Lavoro personalizzato per Raspadori, assente anche Simeone.

Victor Osimhen non ci sarà. L'attaccante del Napoli salterà il match di San Siro contro il Milan, valevole per la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League.

Il nigeriano, infatti, ha saltato anche la sessione di rifinitura e di conseguenza non sarà della gara. Una defezione pesantissima per la capolista della Serie A, in realtà già anticipata dalle parole di De Laurentiis a 'La Repubblica', il quale aveva di fatto confermato ad alcuni tifosi il forfait del numero 9 azzurro.

Per Spalletti, però, i problemi non finiscono qui: per il tecnico di Certaldo ci sono infatti da gestire anche le problematiche relative a Simeone e Raspadori: l'argentino - che non si è allenato - sarà sicuramente fuori dai giochi, mentre l'italiano (che ha iniziato la seduta in gruppo) si è poi dedicato ad una fase di lavoro personalizzato.

Morale della favola, emergenza offensiva totale per il Napoli che, a Milano, dovrebbe presentarsi con l'inedito tridente Lozano-Kvaratskhelia-Elmas. Il georgiano, infatti, agirà presumibilmente da 'falso nove' con il messicano e il macedone che fungeranno da riferimenti laterali nel pacchetto offensivo.