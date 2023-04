Infortunio Simeone, il Napoli: "Distrazione del bicipite femorale"

Distrazione di primo grado del bicipite femorale destro: il Napoli perde Giovanni Simeone per 2-3 settimane, per il Cholito niente Milan.

I timori sono diventati realtà. Oltre a Victor Osimhen, nel primo round valido per i quarti d'andata di Champions contro il Milan, il Napoli sarà privo anche di Giovanni Simeone.

L'attaccante argentino, infortunatosi nel finale della sfida di venerdì scorso a Lecce, resterà ai box per 2-3 settimane.

"Simeone ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro".

Questa la nota ufficiale diramata dal club azzurro con cui è stato reso noto l'esito degli esami a cui si è sottoposto il Cholito, che dunque dovrebbe tornare a disposizione di Spalletti per fine aprile.

Orientativamente la gara da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 29 aprile con la Salernitana al 'Maradona', ma magari il Napoli potrebbe riaverlo anche per il big match del 23 in casa della Juve. Staremo a vedere.