Ora è ufficiale: Joe Tacopina è il nuovo proprietario del Catania

Dopo 75 anni i siculi accolgono il primo presidente straniero: la società comunica ufficialmente il cambio di proprietà.

Inizia una nuova era per il Calcio Catania. Come anticipato da Goal, Joe Tacopina è diventato ufficialmente il proprietario del club. L'avvocato americano preleva il 100% delle quote dalla SIGI.

Si tratta del primo proprietario straniero nei 75 anni di storia della società, che attualmente milita nel campionato di Serie C. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del club.

Come aveva confermato a Goal negli scorsi giorni, Tacopina sarà anche il presidente del club e sarà l'azionista di maggioranza all'interno della cordata. I rossoblù iniziano un nuovo capitolo della loro storia.