Odegaard e l'esempio Cristiano Ronaldo: "Il migliore al mondo"

Martin Odegaard racconta al canale de La Liga gli anni al Real Madrid: "Potevo allenarmi con i migliori e avevo Zidane come allenatore".

Oggi la sua stella brilla alla ma il nome di Martin Odegaard resterà per sempre legato al , club con cui ha debuttato in a soli sedici anni.

Odegaard, in un'intervista al canale de La Liga disponisibile su DAZN, adesso spiega il motivo tra le tante offerte scelse proprio di firmare col Real Madrid.

"Avevo diverse possibilità, ero molto giovane e per me era fondamentale giocare. A Madrid potevo allenarmi con la prima squadra e giocare con la seconda. Quindi per me è stata una buona soluzione, mi sembrava la più giusta. Essere lì ad allenarsi con i migliori giocatori del mondo e poi giocare nella seconda squadra, con Zidane allenatore, penso che sia stata una buona scelta".

Anche perché a Madrid ha avuto la possibilità di imparare molto da tutti i campioni del Real Madrid. Ed in particolare da Cristiano Ronaldo .

"Penso di aver imparato molto ogni giorno da quei campioni. Tutti i dettagli, il modo in cui si prendono cura del loro corpo. Sul campo ma anche fuori. Vedi come lavorano. Tutte quelle cose a cui non pensi spesso ma che sono molto importanti. Ovviamente quando nella tua squadra c'è il miglior giocatore del mondo, lo guardi".

Eppure le difficoltà per un ragazzo di soli sedici anni in un Paese straniero non sono ovviamente mancate.

"E' stato un po' difficile, avevo solo 16 anni ma mio padre è venuto con me ed è rimasto con me per i due anni in cui sono stato lì. La mia famiglia non voleva che andassi da solo. Doveva portarmi lui all'allenamento tutti i giorni perché non avevo la patente. E' stata una sfida. In campo è facile perché devi solo giocare e divertirti, fuori è un po' diverso quando non parli la lingua. Ma ho imparato molto, addirittura adesso parlo spagnolo con i miei compagni".

La famiglia d'altronde è sempre stata importantissima per Odegaard, che deve ai suoi genitori la carriera da calciatore.

"La mia famiglia insieme alla comunità ha speso dei soldi per fare un campo sintetico vicino casa. Ogni giorni quando tornavo da scuola, dovevo fare i compiti e poi andavo al campo con i miei amici. Quel campo è ancora lì oggi, credo che per me sia stato molto importante. Nei fine settimana andavamo a giocare dalle 10 di mattina e restavamo tutto il giorno".

Odegaard infine ricorda il giorno in cui è diventato il giocatore più giovane a debuttare in Liga con la maglia del Real Madrid.