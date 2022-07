I numeri di Pogba e Di Maria alla Juventus: il 10 al francese, il 22 all'argentino

Sia Paul Pogba che Angel Di Maria tornano al passato: il francese aveva indossato la maglia numero 10 nel 2015/16, il Fideo la 22 al Real Madrid.

Se lo chiedevano in tanti: chi erediterà la maglia numero 10 di Paulo Dybala? E la risposta, ancor prima che Paul Pogba venga ufficialmente annunciato dalla Juventus, è arrivata: sarà proprio il francese, appena tornato dal Manchester United dopo sei anni, a indossare la casacca col numero più prestigioso che ci sia. La conferma della Juve arriverà dopo l'annuncio ufficiale.

#Pogba indosserà la maglia numero 1️⃣0️⃣ // Pogba will wear the number 1️⃣0️⃣ shirt for Juventus 👕⚪️⚫️@GoalItalia @goal pic.twitter.com/1CH2n8L7xp — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 8, 2022

Niente Chiesa, dunque, come qualcuno aveva ipotizzato. La 10 della Juventus ricadrà sulle spalle di un centrocampista, anche se con i piedi di un trequartista. Non è un numero completamente insolito per il francese, come molti ricorderanno: Pogba l'aveva già scelto nel 2015/16 ereditandolo da un altro argentino, ovvero Carlos Tevez, ma anche nella seconda squadra del Manchester United, agli esordi della propria carriera.

Anche Angel Di Maria, ufficializzato in serata dalla Juventus dopo aver completato le visite mediche, ha scelto il numero che indosserà nella prossima stagione, presumibilmente la sua unica a Torino prima di tornare in patria: il numero del Fideo sarà il 22.

Anche in questo caso non si tratta di una scelta rivoluzionaria: Di Maria aveva già indossato la maglia numero 22 nelle quattro stagioni trascorse al Real Madrid, dal 2010/11 al 2013/14, e poi nelle prime apparizioni del 2014/15, anno in cui si era poi trasferito immediatamente al Manchester United. Nell'ultima annata l'argentino ha indossato la 11 del PSG.