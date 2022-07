Di Maria alla Juventus: ufficializzato l'ingaggio dell'argentino

I bianconeri hanno ufficializzato l'ingaggio dell'argentino che approda in quel di Torino a parametro zero.

A lungo inseguito, a lungo aspettato e ora il matrimonio è sfociato nella più concreta delle realtà: Angel Di Maria è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus.

'El Fideo' approda in quel di Torino da svincolato, dopo aver concluso l'esperienza più longeva della sua carriera con il PSG.

Angel Di Maria è un giocatore della Juventus ⚪⚫🫶#WelcomeAngel — JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2022

Come spiegato dalla Juventus attraverso una nota ufficiale, il campione argentino ha sottoscritto un contratto con scadenza giugno 2023.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Ángel Di María; a fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri accessori per € 1,3 milioni, pagabili entro il 30 luglio 2023.

Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2023”.

‘El Fideo’, attraverso i canali ufficiali della Juventus, ha anche pronunciato le sue prime parole da calciatore bianconero.

Siamo live su @Twitch_Italy 🔴



Potete sentire le prime parole di Angel Di Maria da giocatore della Juventus ⚪️⚫️#WelcomeAngel — JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2022

“E’ una nuova tappa per me. Sono molto, molto felice. Dal momento in cui ho detto sì, l’ho visto fin dal primo giorno, tutte le persone sono diventate come una famiglia, che si prende sempre cura di te. La verità è che questo mi rende molto felice”.

Nel mirino dei bianconeri, in realtà, vi era entrato da diverse settimane, su esplicita richiesta di Massimiliano Allegri che in lui aveva individuato il profilo ideale per inserire un profilo di caratura assoluta all'interno del reparto avanzato bianconero.

Missione compiuta, dunque. Di Maria sposa la causa bianconera e si candida al ruolo di uomo copertina della prossima annata a tinte zebrate.

Per il classe 1988 si tratta della quarta esperienza in uno dei top campionati europei: dopo aver vinto tutto con il Real Madrid dal 2010 al 2014, il calciatore di Rosario ha vestito anche la maglia del Manchester United in una sola stagione, prima di approdare alla corte del PSG con cui ha giocato nelle ultime sette stagione.

Con i francesi Di Maria ha giocato 295 partite siglando 93 goal e 119 assist, oltre ad aver vinto 19 trofei.