Duello spettacolare per la promozione in Football League 2: due squadre a 100 punti, con lo scontro diretto a un passo.

Di "hollywoodiano" c'è, senz'altro, che questa lotta al vertice la ricorderanno per anni: e che il cammino del Wrexham di Ryan Reynolds (l'attore di Deadpool, tra le altre cose), a pochi giorni dallo scontro diretto contro il Notts County può essere offuscato dall'impresa dei Magpies. Insomma: questa stagione di National League (la nostra Serie D) è destinata a passare alla storia.

Anche perché fino alla vigilia della sfida persa contro l'Halifax Town, a cinque giornate dalla fine del campionato, il Wrexham ha guidato la classifica con una striscia di 28 gare senza sconfitta: per il Notts County il discorso è diverso. C'è da dire, che i bianconeri vantano pur sempre il miglior marcatore del campionato: Macaulay Langstaff, autore di 41goal. Mica pochi.

Ed è vero anche che i Magpies hanno una gara in più rispetto al Wrexham: quello che colpisce, comunque, sono i punti in classifica di entrambe le formazioni: 100, a quattro giornate dalla fine. E, attenzione, con uno scontro diretto da disputare, come detto.

Il 10 aprile il Racecourse Ground accenderà i riflettori per quella che, fino a prova contraria (e in attesa del recupero di Wrexham-Yeovil Town) sarà la sfida che deciderà parte del cammino per la promozione tra i professionisti, la Football League 2.

Restano le emozioni, restano i numeri: resta un confronto tra due squadre che sono a +25 dalla terza in classifica, il Woking, entrambe con 106 reti all'attivo. In una stagione che ammette solo una formazione tra le promosse direttamente in categoria superiore che sì, lo ripetiamo: resterà nella storia.