Langstaff da record nella National League: 41 goal in 41 partite giocate

L’attaccante ha battuto un record che esisteva dal 2017 e lo ha fatto senza calciare rigori: con i suoi goal ha spinto la sua squadra a quota 100.

Gli bastava un solo goal per apporre la sua firma sul libro dei record del calcio inglese e Macaulay Langstaff quel goal lo ha segnato in occasione di Notts County-Wealdstone, una partita valida per la quarantaduesima giornata della National League.

Il centravanti ventiseienne, trovando la via della rete sul prato di Meadow Lane al minuto 60’, è arrivato a quota 41 reti siglate in 41 partite di campionato.

Un bottino sensazionale (nel corso della competizione ha saltato una sola gara a fine dicembre) che gli ha consentito di fissare un nuovo record per il torneo, superando quello detenuto dal 2017 da Ricky Miller che si era ‘fermato’ a quota 40.

Langstaff, che in carriera non si è mai spinto oltre la National League, ovvero la quinta serie del calcio inglese, è approdato al Notts County la scorsa estate a fronte di un esborso di 50mila sterline e, nel corso di questa straordinaria annata, ha già battuto altri due record: è diventato il primo giocatore della National League a vincere per due volte di fila il premio di miglior giocatore del mese, oltre che il più prolifico della storia del Notts County in una sola annata. Ma c’è di più.

Langstaff si è infatti spinto fino a quota 41 senza mai tirare un calcio di rigore e inoltre, per la sua prolificità, a fine 2022 si è guadagnato un paragone molto importante: quello con Erling Haaland al quale contendeva il titolo di giocatore con più reti segnate nei primi cinque campionati inglesi.

Con i suoi exploit, l’attaccante classe 1997 ha consentito al Notts County di spingersi fino a quota 100 punti in campionato (30 vittorie, 10 pareggi e 2 sconfitte), una soglia che incredibilmente non consente alla sua squadra di essere in fuga nella corsa che porta alla promozione diretta: il Wrexham, l’altra grande dominatrice del torneo, ha gli stessi punti, ma con una partita in meno.