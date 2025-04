Nora Heroum a INDIVISA: ‘La Sampdoria è passione. Voglio aiutare il calcio femminile a crescere”

La giocatrice della Sampdoria si racconta in esclusiva ai nostri microfoni.

“Senza donne al comando manca un pezzo cruciale, le differenze portano a decisioni migliori” racconta con convinzione Nora Heroum difensore classe 1994 oggi in forza alla Sampdoria.

Nora sceglie di parlare in inglese durante l’intervista per riuscire ad esprimere meglio alcuni concetti, non ha paura di esporsi, di raccontare le proprie difficoltà ma soprattutto di aiutare gli altri a superarle.

“Sono mezza italiana” dice sorridendo, infatti è in Italia da sette anni e mezzo. Ha giocato con Milan, Brescia, Sampdoria, Parma e Lazio. Nata ad Helsinki in Finlandia è una colonna portante della propria nazionale dal 2012 con quasi 100 presenze. Un viaggio, tra momenti passati, aneddoti e retroscena.