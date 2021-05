Non solo Kean, i 7 tagliati da Mancini per Euro 2020: fuori Grifo e Raspadori

Sono sette i giocatori tagliati da Mancini rispetto alle prime convocazioni: out Cragno, Biraghi, Lazzari, Castrovilli, Grifo, Kean e Raspadori.

Il sogno di partecipare a Euro 2020 con la maglia dell'Italia finisce ufficialmente oggi per sette calciatori che facevano parte del primo elenco di 35 diramato da Mancini.

Il Ct lascia a casa Cragno, in ballottaggio fino all'ultimo come terzo portiere con Meret. Alla fine a spuntarla è stato però il numero uno del Napoli, nonostante una stagione altalenante spesso in panchina a fare da vice a Ospina.

In difesa Mancini taglia Biraghi, terzino della Fiorentina al quale è stato preferito il fresco Campione d'Europa Emerson Palmieri, oltre a Lazzari che peraltro non aveva già risposto alla prima convocazione a causa di problemi personali.

A centrocampo l'escluso è un altro giocatore della Fiorentina, ovvero Gaetano Castrovilli, che evidentemente non ha convinto il CT contro San Marino.

Le grandi sorprese però sono soprattutto in attacco dove oltre a Kean vengono tagliati anche Grifo, fedelissimo di Mancini, ed il giovane Raspadori che dunque resterà con l'Under 21.

Il Ct alla fine ha deciso di convocare Politano che viene così premiato per il grande finale di stagione vissuto col Napoli. Confermata infine la fiducia a Bernardeschi nonostante un'annata a dir poco negativa vissuta con la Juventus.