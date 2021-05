I preconvocati dell'Italia di Mancini per Euro 2020: out Kean, c'è Politano

Roberto Mancini ha diramato la lista dei 28 preconvocati per Euro 2020, nell'elenco non figura Moise Kean, al suo posto c'è Politano.

Roberto Mancini ha diramato l'elenco dei 28 preconvocati per la fase finale di Euro 2020, elenco di cui non fa parte un po' a sorpresa Moise Kean. L'attaccante, reduce da un'ottima stagione col PSG, resta a casa così come Raspadori del Sassuolo.

Meret vince il ballottaggio con Cragno come terzo portiere, mentre almeno momentaneamente vengono convocati sia Toloi che Gianluca Mancini.

A centrocampo ci sono Sensi, Pessina e Cristante anche se le condizioni dell'interista sono ancora da valutare. La più grossa sorpresa, come detto, è in attacco dove al posto di Kean è stato convocato Politano del Napoli.

Rispetto ai 35 giocatori convocati per l'amichevole contro San Marino restano fuori in sette: Cragno, Biraghi, Lazzari, Castrovilli, Grifo, Kean e Raspadori.

Emerson Palmieri e Jorginho, impegnati fino a ieri nella finale di Champions League vinta col Chelsea, si uniranno al gruppo martedì 1 giugno quando Mancini taglierà altri due nomi e consegnerà all'UEFA la lista definitiva composta da 26 calciatori.

Ai microfoni di 'Che tempo che fa', Roberto Mancini ha commentato con queste parole le decisioni da lui prese:

"E' stato difficile lasciare fuori sei giocatori adesso e sarà ancora più difficile lasciare a casa altri due giocatori dopo. Devo decidere entro martedì a mezzanotte. Ci sono un paio di giocatori che non sono al meglio fisicamente, per questo ci portiamo dietro dei dubbi".

L'elenco completo dei 28 preconvocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).