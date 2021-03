Niente rinvio per Lazio-Torino: la Lega Serie A non cambia idea

La Lega Serie A è intenzionata a non rinviare Lazio-Torino, in programma martedì pomeriggio: i granata, intanto, non sono ancora partiti per Roma.

Non sono previste novità, almeno nell'immediato, per quanto riguarda lo svolgimento di Lazio-Torino, gara valida per il 25esimo turno di Serie A: il calcio d'inizio, fissato per le ore 18:30 di domani, è destinato a non subire cambiamenti.

Secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA, che cita fonti della Lega, non è in programma il rinvio della partita nonostante la presenza di diversi casi di variante inglese del Covid-19 all'interno della rosa granata, che hanno costretto l'ASL torinese a disporre la quarantena fino alla mezzanotte di martedì per Belotti e compagni.

Lazio-Torino rimane al suo posto nel calendario, anche se c'è da sottolineare come la squadra piemontese non sia ancora partita alla volta di Roma: un caso simile al famoso Juventus-Napoli, le cui stesse modalità potrebbero presto ripresentarsi.

Qualora il Torino non si presentasse all'Olimpico, scatterebbe il successo per 3-0 a tavolino in favore della Lazio e il -1 in classifica per i granata, proprio come accadde qualche mese fa nel caso del Napoli. Proprio su questo precedente si baserebbe, però, l'eventuale ricorso del club di Cairo.

La Lega, dunque, non sembra intenzionata a fare dietrofront: Lazio-Toro, a meno di ribaltoni, si avvia a restare calendarizzata.