Torino, negativi i tamponi: i positivi restano 10, ma la squadra non parte

Tutti negativi i tamponi effettuati dal Torino: i positivi restano 10 (di cui 8 giocatori). Niente partenza per Roma: c'è la quarantena da rispettare.

Preso atto della decisione della Lega Serie A di non rinviare il match sul campo della Lazio in programma per le 18:30 di oggi, il Torino prosegue la sua quarantena imposta dall'Asl: la scadenza è fissata per le 23.59 di oggi e, di conseguenza, sarà impossibile onorare l'impegno dell'Olimpico.

Intanto l'ultimo giro di tamponi a cui si è sottoposta la squadra granata ha dato l'esito sperato: tutti negativi gli esiti, i positivi restano così 10 (i calciatori sono 8).

Questo incoraggiante particolare, però, non basterà per far sì che la partenza alla volta della capitale avvenga: si profila un caso simile a Juventus-Napoli, con il CONI che alla fine ribaltò la sentenza della Corte d'Appello Federale cancellando il 3-0 a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica per gli azzurri.

Sul tema è intervenuto anche il presidente federale Gabriele Gravina, rimandando al buon senso per il rispetto di un provvedimento preso da un ente sanitario già da diversi giorni.