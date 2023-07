Niente amichevole con la Juventus: per il Barcellona un danno da due milioni di euro

E’ costato caro al Barcellona il virus che ha colpito quindici dei suoi giocatori: persi 2 milioni per il mancato match con la Juve.

Debutto stagionale rimandato per la Juventus. La compagine bianconera, nella notte tra sabato e domenica, avrebbe dovuto giocare, negli Stati Uniti a Santa Clara, un’amichevole di super lusso contro il Barcellona che però non si è disputata.

Come è noto, la gara è stata annullata a causa di un virus gastrointestinale che ha colpito quindici giocatori della rosa della compagine blaugrana e non ci sarà modo di recuperarla.

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, la cosa avrà una ricaduta economica di non poco conto per il Barcellona. L’annullamento della partita infatti, porta inevitabilmente dei problemi legati ai risarcimenti per tutti coloro che hanno acquistato i biglietti, mancate entrate pubblicitarie e mancate entrate dal merchandising.

Il Barcellona si è attivato per provare a spostare la partita a lunedì, ma non è stato possibile poiché il Levi’s Stadium era già impegnato: Taylor Swift terrà due concerti ed il tutto richiederà giorni di preparazione.

Il club catalano aveva stipulato un’assicurazione che gli consentisse di coprire le spesse in caso di un annullamento per causa di forza maggiore, ma il danno resta.

Il mancato svolgimento dell’amichevole ha generato, secondo una stima, un mancato guadagno di circa due milioni di euro.

La speranza del Barcellona è ora quella che la squadra possa scendere regolarmente in campo il 27 luglio contro l’Arsenal.