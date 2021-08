Newcastle su Ramsey: sondaggio dei Magpies per il gallese

Il centrocampista gallese richiesto dall'Inghilterra: a muoversi è il Newcastle, che ha sondato il terreno per una trattativa con la Juventus.

Le parole di Massimiliano Allegri da una parte, il mercato dall'altra: Aaron Ramsey è al centro di numerose riflessioni, tra una possibile permanenza alla Juventus e le sirene provenienti dall'estero.

Negli scorsi giorni, in occasione del Trofeo Luigi Berlusconi, l'allenatore bianconero ha speso parole importanti in ottica riconferma, con un ruolo del tutto nuovo, quello davanti alla difesa, già provato contro il Monza.

Secondo quanto raccolto da Goal, però, non mancano le richieste per il centrocampista gallese, soprattutto dalla Premier League e dal Newcastle che nelle scorse ore si è mosso sondando il terreno con la Juventus per una possibile trattativa.

Per adesso si tratta di un approccio iniziale volto a comprendere meglio la volontà del club bianconero: Ramsey ha un contratto con il club bianconero fino a giugno 2023.