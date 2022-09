La tre giorni di Nations League si apre con la festa della Lettonia, che chiude prima in Lega D. Scontro diretto di fuoco tra Olanda e Belgio.

La sesta giornata della Nations League si apre con la Lega D, che promuove la seconda Nazionale dopo l'Estonia: la Lettonia approda in Lega C grazie ai migliori scontri diretti con la Moldova, che finisce prima a pari merito a quota 13. Nelle due partite accade di tutto: la Lettonia si fa raggiungere da Andorra nel finale e, praticamente in contemporanea, la Moldova segna due reti al Liechenstein. Ma non basta.

Sarà una tre giorni di verdetti anche nelle altre leghe, a partire dalla A, dove l'Italia cerca in Ungheria il pass per la Final Four. Scontri diretti infuocati anche tra Portogallo e Spagna e tra Olanda e Belgio. E solo una tra Croazia e Danimarca approderà alla fase successiva.

NATIONS LEAGUE, RISULTATI 6ª GIORNATA - CLASSIFICHE

LEGA A

AUSTRIA-CROAZIA (Gruppo 1) [domenica ore 20.45]

DANIMARCA-FRANCIA (Gruppo 1) [domenica ore 20.45]

OLANDA-BELGIO (Gruppo 4) [domenica ore 20.45]

GALLES-POLONIA (Gruppo 4) [domenica ore 20.45]

INGHILTERRA-GERMANIA (Gruppo 3) [lunedì ore 20.45]

UNGHERIA-ITALIA (Gruppo 3) [lunedì ore 20.45]

SVIZZERA-REPUBBLICA CECA (Gruppo 2) [martedì ore 20.45]

PORTOGALLO-SPAGNA (Gruppo 2) [martedì ore 20.45]

LEGA B

MONTENEGRO-FINLANDIA (Gruppo 3) [lunedì ore 20.45]

ROMANIA-BOSNIA (Gruppo 3) [lunedì ore 20.45]

IRLANDA-ARMENIA (Gruppo 1) [martedì ore 20.45]

UCRAINA-SCOZIA (Gruppo 1) [martedì ore 20.45]

ALBANIA-ISLANDA (Gruppo 2) [martedì ore 20.45]

SVEZIA-SLOVENIA (Gruppo 4) [martedì ore 20.45]

NORVEGIA-SERBIA (Gruppo 4) [martedì ore 20.45]

LEGA C

AZERBAIGIAN-KAZAKISTAN (Gruppo 3) [domenica ore 18]

SLOVACCHIA-BIELORUSSIA (Gruppo 3) [domenica ore 18]

ISOLE FAR OER-TURCHIA (Gruppo 1) [domenica ore 20.45]

LUSSEMBURGO-LITUANIA (Gruppo 1) [domenica ore 20.45]

GIBILTERRA-GEORGIA (Gruppo 4) [lunedì ore 20.45]

MACEDONIA-BULGARIA (Gruppo 4) [lunedì ore 20.45]

GRECIA-IRLANDA DEL NORD (Gruppo 2) [martedì ore 20.45]

KOSOVO-CIPRO (Gruppo 2) [martedì ore 20.45]

LEGA D

ANDORRA-LETTONIA (Gruppo 1) 1-1 [50' Gutkovskis (L), 88' Rosas (A)]

MOLDOVA-LIECHTENSTEIN (Gruppo 1) 2-0 [92' e 94' Stina]