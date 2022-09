Infortunio muscolare per Brozovic, esce dopo 17 minuti: c'è il rischio stiramento

Il centrocampista dell'Inter è stato costretto al cambio per un problema alla coscia sinistra. Lunedì la risonanza: rischia 2/3 settimane di stop.

La famigerata sosta delle Nazionali, così temuta dagli allenatori di mezzo mondo, colpisce anche l'Inter. E colpisce soprattutto Marcelo Brozovic, titolare in Austria-Croazia ma solo per un quarto d'ora, o poco più, prima di dare forfait per infortunio.

In attesa di capire che cosa sia effettivamente accaduto, e dunque degli esami strumentali di rito, le notizie che arrivano da Vienna non sono buone: Brozovic è stato infatti costretto al cambio dopo 17 minuti dall'inizio della sfida, valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Nations League.

Brozovic si è infortunato da solo, effettuando un appoggio nei confronti di un compagno in mezzo al campo. Dunque, nessun contatto con un avversario. Problema muscolare alla coscia sinistra per il centrocampista nerazzurro, che ha chiesto il cambio ed è stato immediatamente accontentato dal ct Dalic e dallo staff medico della Croazia, entrato in campo per soccorrerlo.

Al posto di Brozovic è entrato Lovro Majer, peraltro a segno nella partita precedente, vinta dalla Croazia sulla Danimarca. Il regista dell'Inter si è invece diretto in panchina piuttosto scuro in volto.

Le prime notizie dalla Croazia non sono particolarmente positive: per Brozovic si parla di possibile stiramento, con tempi di recupero dai due alle tre settimane. Nella giornata di lunedì, comunque, il giocatore effettuerà la risonanza magnetica in patria.

In ogni caso Brozovic non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di sabato 1° ottobre contro la Roma: il croato sarà infatti squalificato per somma di ammonizioni a causa del cartellino giallo rimediato nel secondo tempo della partita contro l'Udinese.