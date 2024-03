Napoli-Torino in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Napoli-Torino anticipo della 28ª giornata di Serie A: formazioni, diretta tv e streaming.

Il calendario della 28ª giornata di Serie A viene inaugurato dall'anticipo Napoli-Torino.

L'anticipo tra azzurri e granata precede il crocevia Champions della squadra di Calzona, impegnata martedì prossimo a Barcellona nel return match degli ottavi di Champions League e reduce dal doppio successo consecutivo tra Sassuolo e Juve.

I granata, ai quali l'ultimo turno ha portato in dote lo 0-0 tra le polemiche contro la Fiorentina, non avranno lo squalificato Juric in panchina (espulso coi viola) e puntano ad offrire una prova di carattere per tenere viva qualche ambizione europea.

Partita Napoli-Torino Competizione Serie A Data 8 marzo 2024 Orario 20:45 Stadio Maradona (Napoli)

Osimhen regolarmente al centro dell'attacco del Napoli, dove Raspadori scalpita e può scalzare Politano. Ostigard per un Rrahmani non al meglio, così come Mario Rui farà rifiatare Olivera e Zielinski rileverà Traorè in mediana. Ancora out Cajuste e Ngonge, recuperabili per Barcellona.

Toro verso il tandem Linetty-Gineitis a centrocampo vista la squalifica di Ricci (ed Ilic e Tameze è ko) ma occhio alle soluzioni Savva e Vojvoda, mentre Okereke e Pellegrini insidiano Sanabria per far coppia con l'ex Duvan Zapata. Lazaro in pole per agire a sinistra, dubbio Masina-Rodriguez in retroguardia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.

NAPOLI-TORINO: IL CONFRONTO

Bilancio dei precedenti leggermente in favore del Napoli, con 54 vittorie a 45 nei 159 incontri disputati: i pareggi, invece, sono 60. L'ultimo match è Torino-Napoli dell'andata, stravinto 3-0 dai granata il 7 gennaio.