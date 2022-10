Il Napoli macina record con numeri straordinari in Champions, Spalletti: “Ora c’è da vincere la prossima”

Il Napoli è stato sin qui protagonista di una marcia incredibile in Champions: sono numeri da record quelli della squadra di Spalletti.

Serviva una vittoria al Napoli per rendere decisamente più in discesa il discorso qualificazione alla fase ad eliminazione della Champions League e la compagine partenopea, in casa dell’Ajax, non si è limitata a vincere, ma ha letteralmente dato spettacolo.

Il 6-1 con la quale si è imposta ad Amsterdam vale non solo la terza vittoria in altrettante partite e la vetta in solitaria nel Gruppo A, ma anche una serie di straordinari primati.

Il Napoli infatti, per la prima volta nella sua storia è riuscito a centrare tre successi nelle prime tre gare della fase a gironi della massima competizione continentale, diventato la quarta squadra italiana a riuscirci dopo il Milan, la Juventus e l’Inter. Ma c’è di più.

Quella azzurra è diventata la prima compagine italiana a realizzare almeno undici reti nelle prime tre gare della fase a girone della Champions (ne ha messe a segno quattro contro il Liverpool, tre contro i Rangers e appunto sei contro l’Ajax per un totale di tredici).

Quella di Amsterdam diventa tra l’altro una vittoria da record anche perché prima d’ora mai il Napoli aveva realizzato sei goal in una partita di una competizione UEFA.

I partenopei inoltre, contro l’Ajax (alla terza sconfitta nella sua storia con cinque goal di scarto), è andato a segno per nove partite di fila in Champions, eguagliando i suoi record del 2013 e del 2017.

Numeri straordinari dunque per una squadra che è ancora imbattuta in stagione e che sta vivendo un momento di forma straordinario certificato anche dal primo posto in campionato (20 punti a pari merito con l’Atalanta dopo otto partite).

Luciano Spalletti, dopo il triplice fischio finale della sfida con l’Ajax, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di 'Sky'.

“Abbiamo fatto una buona partita, conta sempre la prestazione. E’ bello vivere tutto questo, ma appena finisce una gara si inizia a pensare in maniera corretta a quella successiva. E’ chiaro che questo con l’Ajax è un grande risultato. La squadra ha giocato un grande calcio, ha pressato sempre, ha provato a fare goal in qualsiasi momento anche quando il risultato era abbastanza al sicuro. Ci siamo riusciti contro una squadra tostissima che sa giocare a calcio. Tanto dipende da chi si ha difronte e l’Ajax ha roba di valore, sanno organizzare anno per anno, è un club dal quale imparare”.

Raspadori e Simeone hanno trovato la via del goal anche ad Amsterdam, il tutto mentre Osimhen si prepara a rientrare.

“C’è spazio per tutti e tutti possono mettere in luce con partite così ravvicinate. Qualcuno ha tirato la carretta e quindi ci saranno giocatori da sostituire. Tutto dipende da come ci si allena. Sono contentissimo, ma poi c’è da vincere la prossima. Non si deve perdere l’ordine delle cose da fare”.