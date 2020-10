Il Napoli non parte per Torino: l'Asl blocca gli azzurri

L'Asl blocca la partenza del Napoli a causa dei due casi di coronavirus: a rischio la sfida in casa della Juventus.

L'incubo coronavirus continua a spaventare la : il big match di campionato tra e è a forte rischio dopo gli ultimi casi rilevati nelle fila azzurre. La regione Campania ha infatti bloccato il gruppo di Gattuso, che non parte per .

L'Asl territoriale avrebbe infatti proibito al Napoli di partire per il capoluogo piemontese in seguito ai due positivi rilevati nelle ultime ore: troppo alto infatti il rischio di contagio secondo i sanitari locali, che dunque non fornisce l'ok alla squadra per lasciare la città.

Si attende solo l'ufficialità a questo punto, ma il rinvio di Juventus-Napoli sembra inevitabile: una decisione che stride con il protocollo (norma Uefa), secondo il quale ogni club è chiamato a scendere in campo nel caso in cui possa schierare almeno 13 giocatori sani (12 più un portiere).

Tutti i giocatori non sono quindi saliti sul pullman, ma sono tornati a casa con le proprie auto per osservare un periodo di isolamento fiduciario. Da capire come le eventuali partenze dei tanti nazionali verranno gestite dalle autorità sanitarie in collaborazione con il club e con le stesse federazioni, nel frattempo Milik ha già raggiunto il ritiro della sua in vista dei prossimi impegni.