Napoli, Milik lascia il ritiro della Polonia: "Torna in Italia per curarsi"

Come comunicato dal capo ufficio stampa della Polonia, Arek Milik farà ritorno a Napoli: "Abbiamo deciso di non correre rischi inutili".

Arek Milik torna in . Niente per il centravanti del , che pure era stato convocato dalla propria nazionale per le sfide di qualificazione a contro Israele e Slovenia: a comunicarlo è Jakub Kwiatkowski, capo ufficio stampa della selezione polacca.

"Arek Milik lascia il ritiro. Dopo la diagnosi e la consultazione con lo staff di Jacek Jaroszewski, si è deciso di non correre rischi inutili per le partite contro Israele e Slovenia. Il giocatore torna in Italia, dove si sottoporrà a un'ulteriore riabilitazione su richiesta del club".

Milik, dunque, sfrutterà la sosta per gli impegni delle nazionali per curarsi. Anche se è forte il sospetto, emerso negli scorsi giorni, che l'attaccante del Napoli si porti dietro una pubalgia ormai da qualche mese, con tutto quello che un problema del genere potrebbe comportare.

Non convocato contro il per il match di sabato scorso, concluso sullo 0-0 al San Paolo, Milik deve dunque rinunciare anche all'impegno con la Polonia. L'obiettivo è quello di tornare in campo quanto prima: Ancelotti e il Napoli, in crisi nera, lo aspettano.