Infortunio Milik, è pubalgia: il Napoli non ha una data di rientro

Milik si porta dietro una tendinite al pube dalla tournée estiva e ora si sta sottoponendo ad un ciclo di terapie in Polonia.

Le difficoltà fisiche di Arkadiusz Milik si sono palesate con la mancata convocazione per l'ultima partita di Serie A contro il Genoa al 'San Paolo', ma i primi sintomi delle noie muscolari del polacco risalgono addirittura alla tournée estiva.

È proprio durante la campagna statunitense del che Milik ha iniziato a sentire dolore al tendine del pube ed il riacutizzarsi di quel dolore nell'ultima settimana ha portato alla tribuna contro i liguri e, adesso, al doppio forfait con la nazionale polacca. L'attaccante azzurro, però, ha risposto positivamente alla chiamata della sua nazionale e adesso, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' si starebbe curando proprio nel suo paese natio.

In Milik si sta sottoponendo ad un ciclo di terapie per combattere la tendinite al pube appena diagnosticata. I tempi di recupero dell'attaccante polacco classe '94 non sono ancora noti e si potranno individuare con maggiore precisione dopo aver visto come risponderà il muscolo al ciclo terapico a cui verrà sottoposto in questi giorni.

È molto difficile immaginare un'utilizzo di Milik da parte del ct Jerzy Brzeczek per il doppio impegno che attende la nazionale Polacca. Al momento è anche impossibile prevedere la fattibilità del suo rientro in gruppo con il Napoli, in vista della sfida di 'San Siro' contro il in programma dopo la sosta.