Napoli presto al lavoro, c'è l'apertura di De Luca: "Ci sono tutte le condizioni"

Il potrebbe presto tornare in campo per allenarsi, ovviamente rispettando tutti i parametri di sicurezza. Dopo l’Emilia-Romagna, anche la Campania potrebbe dare alla sua squadra di la possibilità di svolgere il lavoro all’interno del proprio centro sportivo.

A confermarlo è stato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, attraverso una diretta Facebook.

“Ci è arrivata una richiesta dal Napoli per poter riprendere gli allenamenti. Il presidente De Laurentiis mi ha inviato una lettera con la quale mi sollecita in questo senso e propone un’ipotesi di lavoro che a me pare estremamente interessante. Avendo tre campi di calcio a Castel Volturno, potrebbero riprendere con distanziamenti anche di venti metri e con fasce orarie diverse per i vari giocatori, senza l’uso comune di docce e con il trasporto individuale. A me pare che ci siano tutte le condizioni per riprendere gli allenamenti della squadra del Napoli”.